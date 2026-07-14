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1.000 evacuados por incendio en Fontainebleau cerca de París; España identifica víctimas de fuego

MADRID (AP) — Cientos de bomberos combatían dos incendios el martes en el bosque de Fontainebleau, al sur de París, que han consumido casi 2.000 hectáreas (unos 4.900 acres) y obligaron a evacuar a 1.000 personas, informaron las autoridades locales.

Incendios más grandes han estado devastando zonas del sur de Francia, pero el de Fontainebleau está excepcionalmente cerca de la región densamente poblada que rodea la capital francesa.

Aviones cisterna se zambulleron repetidamente en el río Sena para recoger agua y sofocar las llamas, la primera vez que se han utilizado aeronaves de este tipo para combatir incendios en la región de París, señaló el jefe regional de bomberos.

El humo cubrió las copas de los árboles y quedó suspendido en el aire el martes, mientras las autoridades intentaban controlar los incendios.

No se han reportado muertes ni heridos.

Las autoridades españolas identifican a algunas víctimas del incendio mortal

Cuatro días después de que un incendio arrasara una remota comunidad de ciudadanos extranjeros en el sur de España, las autoridades judiciales han identificado a 10 de las 13 víctimas mortales mediante muestras biológicas.

La mayoría de los fallecidos, todos adultos, son ciudadanos extranjeros. Entre ellos hay cinco ciudadanos británicos —incluida una mujer que murió en el hospital—, tres ciudadanos belgas, una mujer francesa y un ciudadano español, indicaron las autoridades judiciales en un comunicado emitido a última hora del lunes.

Diez personas siguen desaparecidas.

El incendio de Los Gallardos afectó unos 70 kilómetros cuadrados (27 millas cuadradas) de bosque y tierras de cultivo, un área mayor que la isla de Manhattan.

España está experimentando un calor extremo que, combinado con el viento y la escasez de lluvias, está creando las condiciones ideales para que pequeños incendios forestales crezcan sin control.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la media global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

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Teresa Medrano colaboró desde Madrid.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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