Zelenskyy en la ONU insta a líderes a asfixiar ingresos de Rusia

Compartir en:









El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de septiembre del 2026. (AP foto/Seth Wenig) AP

“Cuando alguien le da más dinero a Rusia a través del comercio, le da a esta guerra más tiempo. Y esa es exactamente la razón por la que insistimos en limitar el comercio con el agresor, y por la que estamos quemando nosotros mismos los ingresos de Rusia”, declaró Zelenskyy al hablar en inglés ante la Asamblea General de la ONU.

Rusia tendrá su turno el sábado para dirigirse a la asamblea. El presidente Vladímir Putin desde hace años no asiste a la asamblea sino que envía al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov. Lavrov manifestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles que Rusia está preparada para negociar con miras a una paz duradera, pero no se limitará a “pausar” la guerra. Argumentó que una pausa solo le daría a Ucrania y a quienes la respaldan tiempo para reunir más armas.

Zelenskyy culpó a Rusia por el impasse.

“Siempre parece haber algo que impide que Putin diga: ‘Se acabó. Basta. Paz’”, indicó el mandatario ucraniano. “¿Pueden siquiera imaginarlo sin guerra? Él es el ‘Paciente Cero’, aquel desde quien la guerra sigue propagándose más lejos. ... Hay que detener al ‘Paciente Cero’”.

Rusia invadió Ucrania hace más de cuatro años y medio. Analistas occidentales estiman que han muerto más de 500.000 soldados rusos y que Ucrania ha registrado más de 500.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes. Ninguno de los dos países divulga sus propios totales de bajas.

La guerra ha tenido repercusiones globales en los envíos de combustible, fertilizantes y granos. Ha tenido repercusiones en la geopolítica, al ampliar las divisiones entre Rusia y Occidente.

Con las posiciones de guerra en el este y el sur de Ucrania prácticamente sin cambios desde el año pasado, Rusia y Ucrania han intensificado los ataques de largo alcance con drones y misiles. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







