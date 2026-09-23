Yohandry Morales pega jonrón, relevo de Nacionales resiste y vence 4-2 a Tigres

CJ Abrams (5) y Nasim Núñez (26) de los Nacionales de Washington celebran la victoria ante los Tigres de Detroit, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Will Dion (2-2) se acreditó la victoria pese a permitir tres hits y una carrera en dos entradas como relevista. El dominicano Yovanny Cruz sacó los últimos cuatro outs para su primer salvamento.

El dominicano Framber Valdez (10-12) cargó con la derrota, al permitir dos carreras en cinco innings y un tercio.

Los Nacionales rompieron el empate sin carreras con tres sencillos consecutivos para abrir la sexta. Imparables del venezolano Andrés Chaparro y Brady House pusieron corredores en primera y segunda, y CJ Abrams puso el 1-0 con una línea al jardín derecho.

Tyler Kinley relevó a Valdez y permitió el jonrón de dos carreras de Morales para poner a los Nacionales arriba 3-0. Morales también conectó un jonrón de dos carreras el lunes por la noche.

Detroit abrió la parte baja del inning con el quinto jonrón de Ben Malgeri, un cuadrangular solitario ante Dion, para dejar el juego a dos carreras.

Nasim Núñez puso el 4-1 en la séptima. Conectó un sencillo flojo hacia la segunda base, se robó la segunda y la tercera, y anotó con un rodado de James Wood para out. Los dos robos le dieron 49 en la temporada, con lo que rompió el récord de los Nacionales, los 47 de Abrams en 2023. Ron LeFlore tiene el récord general de la franquicia con 97 en 1980.

Malgeri puso el 4-2 con un sencillo impulsor con dos outs en la novena, pero Cruz retiró a Riley Greene para terminar el juego.

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FUENTE: AP