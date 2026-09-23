americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Yohandry Morales pega jonrón, relevo de Nacionales resiste y vence 4-2 a Tigres

DETROIT (AP) — Yohandy Morales conectó un jonrón por segunda vez en tres juegos y los Nacionales de Washington doblegaron el miércoles 4-2 a los Tigres de Detroit.

CJ Abrams (5) y Nasim Núñez (26) de los Nacionales de Washington celebran la victoria ante los Tigres de Detroit, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
CJ Abrams (5) y Nasim Núñez (26) de los Nacionales de Washington celebran la victoria ante los Tigres de Detroit, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Washington ha ganado ocho de sus últimos 11 juegos. Detroit ha perdido seis de ocho.

Will Dion (2-2) se acreditó la victoria pese a permitir tres hits y una carrera en dos entradas como relevista. El dominicano Yovanny Cruz sacó los últimos cuatro outs para su primer salvamento.

El dominicano Framber Valdez (10-12) cargó con la derrota, al permitir dos carreras en cinco innings y un tercio.

Los Nacionales rompieron el empate sin carreras con tres sencillos consecutivos para abrir la sexta. Imparables del venezolano Andrés Chaparro y Brady House pusieron corredores en primera y segunda, y CJ Abrams puso el 1-0 con una línea al jardín derecho.

Tyler Kinley relevó a Valdez y permitió el jonrón de dos carreras de Morales para poner a los Nacionales arriba 3-0. Morales también conectó un jonrón de dos carreras el lunes por la noche.

Detroit abrió la parte baja del inning con el quinto jonrón de Ben Malgeri, un cuadrangular solitario ante Dion, para dejar el juego a dos carreras.

Nasim Núñez puso el 4-1 en la séptima. Conectó un sencillo flojo hacia la segunda base, se robó la segunda y la tercera, y anotó con un rodado de James Wood para out. Los dos robos le dieron 49 en la temporada, con lo que rompió el récord de los Nacionales, los 47 de Abrams en 2023. Ron LeFlore tiene el récord general de la franquicia con 97 en 1980.

Malgeri puso el 4-2 con un sencillo impulsor con dos outs en la novena, pero Cruz retiró a Riley Greene para terminar el juego.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: Cuba es un Estado absolutamente fallido
ULTIMA HORA

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: "Cuba es un Estado absolutamente fallido"

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Madre CUBANA de MIAMI con amplio historial criminal es deportada de EEUU y deja a dos hijas

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano va a caer

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano "va a caer"

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter