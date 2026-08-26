Yankees ponen a Fernando Cruz en la lista de lesionados de 15 días

El lanzador de los Yankees de Nueva York, Fernando Cruz, lanza durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el jueves 13 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

La inclusión de Cruz en la lista de lesionados estuvo entre cinco movimientos que hicieron los Yankees antes del juego de esta noche contra los Astros.

Nueva York firmó a Michael Fulmer con un contrato de Grandes Ligas y lo añadió a su roster activo, y llamó desde Triple-A al también puertorriqueño Elmer Rodríguez, de Scranton/Wilkes-Barre, para abrir el juego del miércoles. Los Yankees también enviaron al relevista Bradley Hanner a Triple-A y transfirieron al relevista venezolano Kervin Castro a la lista de lesionados de 60 días.

En su segunda temporada con los Yankees, Cruz tiene marca de 4-6 con efectividad de 3,13 en 61 apariciones. Permitió un jonrón de dos carreras que empató el juego al dominicano Jeremy Peña con una recta en la sexta entrada de la derrota del martes por 9-7, y tiene una efectividad de 5,52 en 17 apariciones desde la pausa del Juego de Estrellas.

Los Yankees estaban a la espera de los resultados de los estudios de imagen de Cruz, a quien se vio salir del clubhouse con un preparador físico después de afirmar que estaba sano tras el juego del martes.

“Cada vez que tienes eso y los preparadores físicos sienten que es una situación de lista de lesionados antes de obtener los resultados”, manifestó el mánager Aaron Boone. “Así que veremos qué tenemos y luego lo abordaremos a partir de ahí”.

Cruz tuvo marca de 3-4 con efectividad de 3,56 la temporada pasada tras ser adquirido de Cincinnati a cambio del receptor José Treviño. Cruz se perdió dos meses en 2025 por una distensión en el oblicuo izquierdo que sufrió mientras entrenaba con un balón medicinal, además de una breve ausencia por una distensión en el hombro derecho.

Cruz se convirtió en el 17mo Yankee en pasar tiempo en la lista de lesionados este año y el segundo en los últimos cuatro días. El abridor Ryan Weathers ingresó en la lista de lesionados el domingo por una distensión en el antebrazo izquierdo después de sentir dolor durante la cuarta entrada un día antes contra Toronto.

Fulmer hizo 37 apariciones en Triple-A con los Gigant4es y los Angelinos. El derecho de 33 años realizó tres apariciones como relevista sin permitir carreras con los Angelinos antes de ser designado para asignación el domingo.

Fulmer dijo que los Yankees fueron el primer equipo en llamar a su agente. Firmó un acuerdo de ligas menores el martes después de pasar por waivers y se dirigía a reunirse con Scranton/Wilkes-Barre en Worcester antes de reemplazar a Cruz.

“En cuanto pasé, los Yankees fueron el primer equipo en llamar, lo cual valoro bastante: un equipo que muestra interés de esa manera”, expresó Fulmer.

El jugador de 33 años ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2016 con Detroit después de ser adquirido de los Mets por el cubano Yoenis Céspedes en la fecha límite de cambios de 2015. Se sometió a una cirugía Tommy John en marzo de 2019 y una cirugía en el codo derecho lo dejó fuera de la temporada 2024.

Tiene marca de 37-50 con efectividad de 3,92 en 268 apariciones con los Tigres, Mellizos, Cachorros, Medias Rojas y Angelinos.

“Me entusiasma tenerlo aquí”, comentó Boone. “Obviamente es un tipo que tiene mucha experiencia, ha tenido mucho éxito en las Grandes Ligas, ha pasado por mucho en el frente de las lesiones. Es un tipo que ha tenido una buena temporada y está lanzando bien la pelota, y ojalá pueda venir aquí y ganarse un rol”.

Rodríguez fue ascendido para su quinta apertura en su carrera y tiene marca de 0-2 con efectividad de 4,76. Rodríguez tiene marca de 8-3 con efectividad de 2,59 en 19 aperturas en Triple-A esta temporada.

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FUENTE: AP