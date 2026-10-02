Yankees envían a Gerrit Cole al montículo ante Drew Rasmussen de Rays al abrir serie divisional

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Gerrit Cole de los Yankees de Nueva York lanza ante los Mets de Nueva York, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

Cole estaba previsto para abrir el tercer partido de la serie de comodines contra Boston el jueves, pero los Yankees barrieron a su rival de división. El derecho de 36 años, seis veces All-Star, terminó 10-9 con una efectividad de 3.61 en 22 aperturas esta temporada tras recuperarse de una cirugía Tommy John que lo obligó a perderse la temporada 2025.

Rasmussen terminó 16-5 con una efectividad de 2.67 para los Rays y fue seleccionado al Juego de Estrellas por segunda temporada consecutiva. El derecho de 31 años se sometió dos veces en la universidad a cirugías por un ligamento desgarrado en el codo y necesitó un procedimiento de refuerzo interno en julio de 2023 que lo obligó a perderse más de un año.

Tiene marca de 5-2 con una efectividad de 1.81 en 10 aperturas y una aparición como relevista contra los Yankees, con 70 ponches en 59 innings y dos tercios.

Tampa Bay lideró la Liga Americana con 98 victorias, lo que le valió un pase directo y la ventaja de local en el renovado Tropicana Field. Tuvieron que disputar sus juegos como locales de 2025 al otro lado de la bahía, en Tampa, en el Steinbrenner Field, la sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees, tras los daños sufridos por el Trop a causa del huracán Milton el 9 de octubre de 2024.

Los Rays no han ganado una serie de postemporada desde 2020, cuando perdieron la Serie Mundial ante los Los Angeles Dodgers. Vencieron a los Yankees 3-2 en la Serie Divisional y conquistaron el segundo banderín de la franquicia.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP