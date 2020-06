Empresa militar cubana se queda con el 75% de cada 100 dólares de remesas a Cuba

Así lo aseguró en Miami el economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, en conferencia de prensa organizada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

El presidente de Havana Consulting Group detalló cómo el entramado militar de Raúl Castro controla a través de su empresa registrada en Panamá, American International, bajo la égida de FINCIMEX y dirigida por el coronel Héctor Oroza, el multimillonario negocio para el régimen de las remesas a Cuba y que por ello es que Washington sanciona a esta empresa financiera que pertenece al emporio militar GAESA.

Morales afirmó que la élite militar cubana gana cerca del 75 por ciento de cada 100 dólares que envíen los exiliados en remesas a Cuba.

Agregó que ese dinero se deposita después en bancos extranjeros y que tristemente el cubano de esa remesa sólo obtiene CUC, ese que casi ahorita tampoco ya ni sirve en la isla.

El presidente de Havana Consulting Group consideró además que hasta que el Departamento del Tesoro no publique este viernes 12 de junio cómo se implementarán estas sanciones a FINCIMEX, no se podrá conocer si, por ejemplo, Western Union seguirá o no enviando remesas a la isla y si el régimen creará otra empresa para controlar esta operación.