americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway tras más de 50 años

Warren Buffett dejará la presidencia del consejo de administración de Berkshire Hathaway tras ocupar el cargo durante más de 50 años.

ARCHIVO - Warren Buffett, presidente y director general de Berkshire Hathaway, habla durante un partido de bridge tras la asamblea de accionistas anual de Berkshire Hathaway, el 5 de mayo de 2019, en Omaha, Nebraska. (AP Foto/Nati Harnik, archivo)
ARCHIVO - Warren Buffett, presidente y director general de Berkshire Hathaway, habla durante un partido de bridge tras la asamblea de accionistas anual de Berkshire Hathaway, el 5 de mayo de 2019, en Omaha, Nebraska. (AP Foto/Nati Harnik, archivo) AP

La empresa dijo el viernes que Buffett, de 96 años, pasará a ser presidente emérito y asumirá su nuevo cargo de inmediato. Su hijo, Howard, lo reemplazará.

Howard Buffett forma parte del consejo de administración del grupo desde 1993.

Warren Buffett seguirá siendo consejo en la junta de administración que presidía desde 1970.

Buffett renunció al puesto de director ejecutivo de la empresa a finales del año pasado. Fue sucedido por Greg Abel.

“El impacto de Warren en Berkshire y en sus propietarios no tiene parangón en la historia de los negocios en Estados Unidos", manifestó Abel en un comunicado. "La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo el corazón de Berkshire, y Howard será su guardián”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los precios en una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

Las ventas minoristas en EEUU aumentaron en agosto tras bajar en julio

Liexer De La Cruz conduce su triciclo con clientes en Minas, en la provincia cubana de La Habana, el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Un hombre lucha por una nueva vida en Cuba tras ser expulsado de EEUU

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

Destacados del día

Aeropuerto de La Habana anuncia cierre temporal en medio de falta de combustible y trabajos en pista

Aeropuerto de La Habana anuncia cierre temporal en medio de falta de combustible y trabajos en pista

TOMI LAHREN PIDE A TRUMP RETIRAR SU APOYO A MARÍA ELVIRA SALAZAR: Es una traición absoluta

TOMI LAHREN PIDE A TRUMP RETIRAR SU APOYO A MARÍA ELVIRA SALAZAR: "Es una traición absoluta"

CUBA RESPONDE A TRUMP: viceministro asegura que cualquier intento de tomar la Isla fracasará

CUBA RESPONDE A TRUMP: viceministro asegura que cualquier intento de "tomar" la Isla fracasará

MARÍA ELVIRA SALAZAR DESAFÍA A TRUMP POR LAS DEPORTACIONES: Han ido demasiado lejos

MARÍA ELVIRA SALAZAR DESAFÍA A TRUMP POR LAS DEPORTACIONES: "Han ido demasiado lejos"

FACTURAS FALSAS Y 533 CAJAS DE TABACO: Aduana frustra dos intentos de sacarlos ilegalmente de Cuba

FACTURAS FALSAS Y 533 CAJAS DE TABACO: Aduana frustra dos intentos de sacarlos ilegalmente de Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter