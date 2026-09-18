Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway tras más de 50 años

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ARCHIVO - Warren Buffett, presidente y director general de Berkshire Hathaway, habla durante un partido de bridge tras la asamblea de accionistas anual de Berkshire Hathaway, el 5 de mayo de 2019, en Omaha, Nebraska. (AP Foto/Nati Harnik, archivo) AP

La empresa dijo el viernes que Buffett, de 96 años, pasará a ser presidente emérito y asumirá su nuevo cargo de inmediato. Su hijo, Howard, lo reemplazará.

Howard Buffett forma parte del consejo de administración del grupo desde 1993.

Warren Buffett seguirá siendo consejo en la junta de administración que presidía desde 1970.

Buffett renunció al puesto de director ejecutivo de la empresa a finales del año pasado. Fue sucedido por Greg Abel.

“El impacto de Warren en Berkshire y en sus propietarios no tiene parangón en la historia de los negocios en Estados Unidos", manifestó Abel en un comunicado. "La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo el corazón de Berkshire, y Howard será su guardián”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP