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Walton pega jonrón y Bolte suma 4 hits en triunfo 7-3 de Atléticos sobre Angelinos

WEST SACRAMENTO, Calif. (AP) — Donovan Walton conectó un jonrón de tres carreras y el novato Henry Bolte tuvo su primer juego de cuatro imparables para ayudar a los Atléticos a vencer 7-3 a los Angelinos de Los Ángeles la noche del miércoles.

Donovan Walton, de los Atléticos, celebra mientras corre las bases después de batear un cuadrangular de tres carreras durante la primera entrada del juego de béisbol frente a los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 23 de septiembre de 2026, in West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall)
Donovan Walton, de los Atléticos, celebra mientras corre las bases después de batear un cuadrangular de tres carreras durante la primera entrada del juego de béisbol frente a los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 23 de septiembre de 2026, in West Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Lawrence Butler pegó un sencillo impulsor y Walton conectó su noveno jonrón, un batazo de dos outs ante el novato dominicano Walbert Ureña (9-11), para tomar ventaja de 4-0 en la primera entrada.

Bolte se fue de 5-4, anotó dos carreras y conectó un doble impulsor en la segunda que puso a los Atléticos (63-95) arriba 5-0.

Mike Trout y Vaughn Grissom conectaron jonrones consecutivos ante Jeffrey Springs en la cuarta para acercar a los Angelinos 5-2. Fue el 22do jonrón de la temporada para Trout y el 426to de su carrera.

Grissom siguió su 13er cuadrangular con un sencillo impulsor en la quinta para recortar la diferencia a 5-3 y sacar del juego a Springs.

Alika Williams y Bolte conectaron sencillos ante el dominicano José Fermin en la sexta y ambos anotaron con un doble de Shea Langeliers para el margen definitivo.

Springs permitió tres carreras con cinco imparables en 4 1/3 entradas. El zurdo quedó con marca de 3-0 después de sus primeras cuatro aperturas, pero se fue 1-14 en sus últimas 25. Geoff Hartlieb (2-1) consiguió cinco outs para llevarse la victoria y Elvis Alvarado ponchó a dos en la novena para cerrar el juego.

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