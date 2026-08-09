Vuelca barco en el puerto de Nueva York; mueren una mujer y una bebé

La embarcación se volcó alrededor de las 22:25 cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
NUEVA YORK (AP) — Una mujer y una bebé murieron después de que una embarcación se volcó el sábado por la noche en el puerto de Nueva York, informó la policía.
La embarcación se volcó alrededor de las 22:25 cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.
Doce personas fueron rescatadas del agua antes de que llegara la policía, y posteriormente buzos policiales localizaron en el agua a la mujer, de 27 años, y a la niña, de 5 meses. Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde fueron declaradas muertas.
La policía indicó el domingo que no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares. No se han realizado arrestos y la investigación continúa.
_________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter