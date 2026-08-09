Vuelca barco en el puerto de Nueva York; mueren una mujer y una bebé

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El skyline de Nueva York y la Estatua de la Libertad, el 12 de mayo de 2025. (Foto AP/Matt Rourke, Archivo) AP

La embarcación se volcó alrededor de las 22:25 cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

Doce personas fueron rescatadas del agua antes de que llegara la policía, y posteriormente buzos policiales localizaron en el agua a la mujer, de 27 años, y a la niña, de 5 meses. Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde fueron declaradas muertas.

La policía indicó el domingo que no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares. No se han realizado arrestos y la investigación continúa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP