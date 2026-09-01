Votantes de Guinea-Bisáu apoyan ampliar poderes presidenciales, según comisión electoral

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Una mujer participa en el referendo en Bisáu, Guinea Bisáu, el 30 de agosto del 2026. (AP foto/Darcicio Barbosa) AP

El referéndum celebrado el domingo pasado buscaba modificar disposiciones de la constitución antes de las elecciones generales de diciembre, que devolverían al país a la democracia. Los partidos de oposición llamaron a boicotear el referéndum, al afirmar que solo haría al presidente más poderoso.

La región se ha visto sacudida por una serie de golpes de Estado desde 2020. Guinea-Bisáu se convirtió en noviembre del año pasado en una de varias naciones de África occidental tomadas por militares, cuando las tropas se hicieron con el poder tras unas elecciones disputadas.

Los cambios derivados del referéndum debilitaron el papel del primer ministro, quien compartía el máximo cargo del país con el presidente en un sistema semipresidencial, un arreglo que el gobierno militar calificó de desestabilizador. Los cambios también incluyeron la reducción de los escaños legislativos de 102 a 65.

Según datos difundidos por la Comisión Nacional Electoral, el 70% de los votantes respaldó los cambios constitucionales, mientras que el 30% votó en contra.

El pequeño país, de alrededor de 2,2 millones de habitantes, tiene la mayor proporción de riqueza natural per cápita de África occidental, según el Banco Mundial, pero más de la mitad del país vive en la pobreza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP