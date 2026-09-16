Von der Leyen pide un mecanismo de seguridad de la UE ante los drones y sabotajes

ESTRASBURGO, Francia (AP) — La Unión Europea necesita un mecanismo similar al de la OTAN para responder mejor a incidentes con drones, actos de sabotaje y ciberataques en toda Europa, muchos de los cuales se atribuyen a Rusia, afirmó el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.