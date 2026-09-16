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Von der Leyen pide un mecanismo de seguridad de la UE ante los drones y sabotajes

ESTRASBURGO, Francia (AP) — La Unión Europea necesita un mecanismo similar al de la OTAN para responder mejor a incidentes con drones, actos de sabotaje y ciberataques en toda Europa, muchos de los cuales se atribuyen a Rusia, afirmó el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Europa necesita su propio manual de respuesta contra amenazas híbridas. Necesitamos con urgencia un consenso sobre cómo responder a ciertos incidentes”, en particular a actos que “quedan por debajo de una agresión armada, pero claramente amenazan nuestra seguridad nacional”, señaló Von der Leyen.

Von der Leyen explicó que el sistema debería ser similar al Artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN, que permite a los países que creen que su territorio está bajo amenaza convocar reuniones de emergencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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