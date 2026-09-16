Von der Leyen dice que quiere que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE

El avance es una señal de un mayor acercamiento, mientras ambos afrontan crecientes tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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STRASBOURG, France (AP) — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles al primer ministro canadiense, Mark Carney, que quiere abrir la puerta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea.
El avance es una señal de un mayor acercamiento, mientras ambos afrontan crecientes tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, le dijo Von der Leyen a Carney durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea. Carney recibió una ovación de pie de los legisladores europeos. Está previsto que se dirija al Parlamento Europeo el jueves.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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