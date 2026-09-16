Von der Leyen dice que quiere que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a la cumbre Internacional del Espacio en parís, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Abdul Saboor/Pool Foto via AP) AP

El avance es una señal de un mayor acercamiento, mientras ambos afrontan crecientes tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, le dijo Von der Leyen a Carney durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea. Carney recibió una ovación de pie de los legisladores europeos. Está previsto que se dirija al Parlamento Europeo el jueves.