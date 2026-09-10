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Volpe conecta grand slam en su regreso a las mayores; Yankees arrollan 10-3 a Rockies

NUEVA YORK (AP) — Anthony Volpe conectó un grand slam e impulsó cinco carreras, un récord personal, durante su vibrante regreso a las Grandes Ligas, y los Yankees de Nueva York aplastaron el jueves 10-3 a los Rockies de Colorado para apretar la carrera en el Este de la Liga Americana.

Anthony Volpe, de los Yankees de Nueva York, festeja tras pegar un grand slam ante los Rockies de Colorado, el jueves 10 de septiembre de 2026 (AP Foto/Adam Hunger)
Anthony Volpe, de los Yankees de Nueva York, festeja tras pegar un grand slam ante los Rockies de Colorado, el jueves 10 de septiembre de 2026 (AP Foto/Adam Hunger) AP

Luis García Jr. disparó un jonrón tempranero de dos carreras y el novato Spencer Jones totalizó tres hits por los Yankees, incluido un sencillo de dos carreras. Nueva York completó una barrida de tres juegos para colocarse a tres de Tampa Bay en la cima de la división y tomar una delantera de 4 1/2 sobre Boston en la pugna por el primer comodín de la Liga Americana, con 16 duelos por disputar.

Max Fried ponchó a siete en su tercera apertura desde que salió de la lista de lesionados, pero necesitó 80 lanzamientos para completar 3 1/3 entradas. Le siguieron cinco relevistas, y John Schreiber (2-3) trabajó 1 1/3 entradas sin permitir carreras para lograr su primera victoria con los Yankees.

Por los Yankees, el toletero Aaron Judge descansó según lo previsto después de disputar de inicio juegos consecutivos en su regreso desde la lista de lesionados de 60 días.

García conectó su cuadrangular en la primera entrada ante Ryan Feltner (5-10), quien permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas.

Llamado de vuelta desde las menores más temprano en el día, Volpe pegó un sencillo impulsor en la segunda y conectó su segundo jonrón en Grandes Ligas esta temporada, por encima del pórtico corto del jardín derecho para poner el encuentro 10-2 en la séptima.

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