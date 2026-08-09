americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vollering defiende el maillot amarillo de líder en la etapa final del Tour de Francia femenino

NIZS, Francia (AP) — La neerlandesa Demi Vollering defiende el maillot amarillo de líder de la carrera mientras se ponía en marcha el domingo la etapa final del Tour de Francia.

La neerlandesa Demi Vollering se prepara para la salida de la novena etapa de la carrera ciclista Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes) en Niza, Francia, el domingo 9 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni)
La neerlandesa Demi Vollering se prepara para la salida de la novena etapa de la carrera ciclista Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes) en Niza, Francia, el domingo 9 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni) AP
La neerlandesa Demi Vollering celebra al cruzar la línea de meta para ganar la novena etapa de la carrera ciclista Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes) en Niza, Francia, el domingo 9 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni)
La neerlandesa Demi Vollering celebra al cruzar la línea de meta para ganar la novena etapa de la carrera ciclista Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes) en Niza, Francia, el domingo 9 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni) AP

La campeona de 2023 busca ganar la carrera por segunda vez, pero solo cuenta con una exigua ventaja de 8 segundos sobre la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney, la campeona de 2024, y de 1 minuto y 12 segundos sobre Marlen Reusser, tercera en la general.

Hace dos años, Niewiadoma-Phinney conquistó su primer título del Tour de manera dramática en una etapa de montaña en el último día, al superar a Vollering por apenas cuatro segundos en la clasificación general en un desenlace emocionante.

Vollering, de 29 años, ha ganado las tres Grandes Vueltas, incluidas dos Vueltas a España y el Giro de Italia en junio.

La etapa 9 tiene poco menos de 100 kilómetros (62 millas) y presenta cuatro vueltas alrededor de la ciudad sureste de Niza y cuatro ascensos exigentes al Col d’Èze, enclavado en las colinas que dominan el diminuto Principado de Mónaco.

Reusser se cayó en un descenso tras la segunda subida al Col d’Èze y la ciclista suiza, campeona mundial de contrarreloj, necesitó una breve atención médica en la carretera antes de volver a subirse a la bicicleta.

Sin embargo, sus opciones de podio se vieron afectadas.

La etapa termina con un final en descenso que pasa junto a la encantadora localidad costera de la Riviera francesa, Villefranche-sur-Mer, hasta la meta en Niza.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una guerra psicológica contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una "guerra psicológica" contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter