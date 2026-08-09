Vollering defiende el maillot amarillo de líder en la etapa final del Tour de Francia femenino

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La neerlandesa Demi Vollering se prepara para la salida de la novena etapa de la carrera ciclista Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes) en Niza, Francia, el domingo 9 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni) AP La neerlandesa Demi Vollering celebra al cruzar la línea de meta para ganar la novena etapa de la carrera ciclista Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes) en Niza, Francia, el domingo 9 de agosto de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni) AP

La campeona de 2023 busca ganar la carrera por segunda vez, pero solo cuenta con una exigua ventaja de 8 segundos sobre la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney, la campeona de 2024, y de 1 minuto y 12 segundos sobre Marlen Reusser, tercera en la general.

Hace dos años, Niewiadoma-Phinney conquistó su primer título del Tour de manera dramática en una etapa de montaña en el último día, al superar a Vollering por apenas cuatro segundos en la clasificación general en un desenlace emocionante.

Vollering, de 29 años, ha ganado las tres Grandes Vueltas, incluidas dos Vueltas a España y el Giro de Italia en junio.

La etapa 9 tiene poco menos de 100 kilómetros (62 millas) y presenta cuatro vueltas alrededor de la ciudad sureste de Niza y cuatro ascensos exigentes al Col d’Èze, enclavado en las colinas que dominan el diminuto Principado de Mónaco.

Reusser se cayó en un descenso tras la segunda subida al Col d’Èze y la ciclista suiza, campeona mundial de contrarreloj, necesitó una breve atención médica en la carretera antes de volver a subirse a la bicicleta.

Sin embargo, sus opciones de podio se vieron afectadas.

La etapa termina con un final en descenso que pasa junto a la encantadora localidad costera de la Riviera francesa, Villefranche-sur-Mer, hasta la meta en Niza. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP