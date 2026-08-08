Viudo que perdió a su esposa y 6 hijos en un ataque se vuelve a casar en boda colectiva en Nigeria

Novias nigerianas llegan a una boda colectiva, el sábado 8 de agosto de 2026, en Kano, Nigeria. (AP Foto/Sani Maikatanga) AP

Bashir estuvo entre las 1.500 parejas que se casaron el viernes y el sábado en una boda colectiva patrocinada por el estado, organizada por Abba Kabir Yusuf, el gobernador del estado de Kano, en el norte de Nigeria.

Para Bashir, la ceremonia representa una oportunidad de empezar a reconstruir su vida tras la trágica pérdida de su familia inmediata.

“Desde el trágico incidente, casi no interactuaba con la gente. Hoy está regresando gradualmente a la vida normal”, expresó el jeque Aminu Ibrahim Daurawa, comandante general de la Junta Hisbah del Estado de Kano —una fuerza policial religiosa e islámica que supervisa el cumplimiento de preceptos—, que coordinó la ceremonia.

La boda colectiva, la segunda organizada bajo la administración de Yusuf, reunió a viudos y mujeres jóvenes, parte de una iniciativa del gobierno para aliviar la carga financiera del matrimonio en familias vulnerables.

Daurawa indicó que todas las parejas se habían sometido a evaluaciones y asesoramiento antes de la ceremonia, y que se habían cumplido todos los requisitos religiosos y legales.

Se llevaron a cabo ceremonias de matrimonio similares de manera simultánea en las 44 áreas de gobierno local de Kano, informó el gobierno estatal.

Cada novia recibiría 200.000 nairas (145 dólares) para que sean su dote y capital inicial para un pequeño negocio. Las parejas también recibieron artículos para el hogar, incluidos colchones, camas, mantas, sábanas y alfombras.

Yusuf describió la iniciativa como una “audaz intervención social destinada a restablecer la esperanza y apoyar una vida familiar digna en Kano”.

“El programa no sólo fue diseñado para ayudar a mujeres que de otro modo podrían tener dificultades para costear el matrimonio, sino también para fortalecer a las familias y promover la estabilidad social en el estado”, agregó.

Señaló que la boda colectiva formaba parte de los empeños más amplios de su administración por el bienestar social, para fortalecer las instituciones familiares y promover una sociedad más pacífica y cohesionada.

El imán principal de Kano, el profesor Sani Zahraddin, elevó oraciones por las parejas recién casadas, pidiendo guía divina, bendiciones y armonía duradera en sus hogares.

Algunos de los casados expresaron gratitud al gobierno estatal, y describieron el programa como una oportunidad para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas con dignidad y esperanza.

Malama Ainau Mudi, una viuda de 38 años, expresó: “Nunca en mi vida olvidaré esta fecha. Mi esposo murió hace cuatro años, y hoy me casé con mi nuevo esposo, cuyo amor y cuidado aliviarán mis años de viudez”.

Políticas de intervención social

Kano, el estado más poblado de Nigeria y un importante centro de la cultura islámica, ha organizado bodas colectivas desde hace años, parte de los empeños para apoyar a viudas, divorciadas y mujeres jóvenes que enfrentan dificultades económicas.

La práctica cobró notoriedad bajo sucesivas administraciones estatales, en las que los gobiernos proporcionaban a las parejas artículos necesarios para la boda y asistencia financiera.

La iniciativa llega en medio de presiones económicas más amplias que enfrentan las familias en el norte de Nigeria, donde el aumento del costo de vida ha hecho que el matrimonio sea cada vez más difícil para los jóvenes y los hogares vulnerables.

El doctor Musa Abdullahi, profesor universitario y experto en bienestar social, describió la iniciativa como una medida que podría ayudar a abordar algunos retos en la sociedad.

Explicó que los programas que reducen las barreras económicas para el matrimonio podrían contribuir a la estabilidad familiar, particularmente entre los grupos vulnerables, pero advirtió que estas iniciativas deberían ir acompañadas de programas más amplios de apoyo económico y social.

El gobierno de Kano ha dicho que su programa de bodas colectivas forma parte de sus políticas más amplias de intervención social destinadas a reducir las dificultades económicas y apoyar a los residentes vulnerables.

Yusuf, quien asumió el cargo en 2023, ha convertido los programas de bienestar social en una parte destacada de la agenda de su administración.

Para Bashir, el apoyo llegó en un momento en que reconstruir la vida tras una dura pérdida podría haber parecido imposible.

Al igual que muchas de los otros cientos de parejas, la ceremonia le ha dado una oportunidad de empezar de nuevo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP