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Viernes Santo lleva la devoción de feligreses a las calles de América Latina

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Miles de devotos católicos celebraron el Viernes Santo en América Latina con procesiones y ceremonias que recrearon la crucifixión de Jesús.

Músicos vestidos como soldados romanos participan en la procesión del Viernes Santo de la iglesia de La Merced durante la Semana Santa en Antigua, Guatemala, el viernes 3 de abril de 2026. (AP Foto/Moises Castillo)
Músicos vestidos como soldados romanos participan en la procesión del Viernes Santo de la iglesia de La Merced durante la Semana Santa en Antigua, Guatemala, el viernes 3 de abril de 2026. (AP Foto/Moises Castillo) AP

En Antigua, una ciudad colonial de Guatemala, docenas de personas caminaron a través de las calles empedradas enfundados en ropa blanca y morada. Muchos eran penitentes que se conocen como “cucuruchos”. Otros se hicieron paso bajo el sol de la mañana cargando imágenes gigantescas de Jesús.

La ciudad auspicia más de una docena de procesiones durante Semana Santa. Marcos Bautista, de 63 años, dijo que ha formado parte de las celebraciones desde que era un bebé y su padre lo cargaba en brazos.

“Para describir una Semana Santa en Antigua no hay palabras que encajen con lo que se siente”, dijo. “Solo con el hecho de hablar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, me quebranto”.

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz viajó a la ciudad sureña de Tarija para participar en algunas actividades. La constitución establece que el país es laico y sus líderes evitaron formar parte de eventos religiosos entre 2006 y 2025. Pero Paz — quien tomó el poder en noviembre pasado — rompió con este precedente cuando asistió a la eucaristía del Domingo de Ramos portando una palma.

En la ciudad de La Paz, autoridades del gobierno y bandas militares acompañaron la procesión del viernes, en la que penitentes encapuchados sacaron el Santo Sepulcro a las calles.

Bolivia es un país mayoritariamente católico, aunque la religión coexiste con una poderosa espiritualidad indígena. Entre algunas familias se acostumbra consumir solo pescado el Viernes Santo y preparar hasta 12 platos que representan a los apóstoles de Jesús, costumbre ha ido mermado por la crisis económica.

En Ecuador, donde se estima que 80% de la población se identifica como católica, también se realizaron procesiones en las principales ciudades del país.

En Guayaquil, cerca de medio millón de fieles asistieron a la procesión del “Cristo del Consuelo”. Algunos participantes caminaron descalzos, mientras que otros portaban coronas de espinas o arrastraban cruces. En la capital, Quito, la procesión de “Jesús del Gran Poder” congregó a más de 150.000 fieles, quienes llenaron las calles del centro histórico con cantos y oraciones mientras acompañaban una imagen de Jesús cargando la cruz.

Si bien la proporción de católicos en América Latina ha disminuido en la última década, la fe sigue siendo la religión más grande de la región.

En varios países, incluidos México, Perú y Argentina, más del 60% de los adultos aún se identifican como católicos, según encuestas de 2024 del Pew Research Center y Latinobarómetro.

La creencia en Dios también sigue siendo generalizada en toda la región.

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Los periodistas de The Associated Press Carlos Valdez en La Paz, Bolivia; Gonzalo Solano en Quito, Ecuador; y Moisés Castillo en Antigua, Guatemala, contribuyeron a este reporte.

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La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

FUENTE: AP

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