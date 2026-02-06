Víctimas de choque de barco de migrantes en Grecia tenía heridas graves en la cabeza: rescatista

Agentes de la Guardia Costera de Grecia realizan operaciones de rescate en un puerto de la isla de Chios, en el este del Egeo, en Grecia, la noche del martes 3 de febrero de 2026, tras una colisión entre una lancha rápida que transportaba inmigrantes y una embarcación patrullera de la Guardia Costera, en la que murieron varias personas, informaron las autoridades. (Pantelis Fykaris/Politischios.gr vía AP) AP

Una operación de búsqueda y rescate seguía en marcha el viernes para encontrar a personas posiblemente desaparecidas tres días después de la colisión, ocurrida frente a la costa de la isla de Chios, en el este del Egeo. Quince personas murieron y 26 resultaron heridas, entre ellas, 11 niños y dos agentes de la guardia costera. Todavía se desconoce el número total de personas que iban a bordo de la pequeña lancha rápida.

El gran número de víctimas ha llevado a cuestionar cómo ocurrió la colisión. Las autoridades judiciales han iniciado una investigación oficial.

Evaggelos Kirithras, un buzo que participó en la recuperación de los cuerpos esa noche, dijo a The Associated Press que, cuando llegó al lugar, vio 12 cuerpos dentro de una lancha rápida inflable semisumergida. La embarcación no se había volcado, dijo.

“La mayoría de ellos tenían lesiones en la cabeza. No puedo describir lo graves que eran las lesiones”, dijo Kirithras, quien comparó los traumatismos con el impacto de chocar con una pared. El buzo dijo que ha participado en otras operaciones de rescate y recuperación con la guardia costera en el pasado, “pero esta fue la primera vez que vi tal fuerza”.

En un informe preparado por cuatro forenses que examinaron los cuerpos se indica que habían sufrido lesiones graves, según los medios griegos. El informe no se ha hecho público.

Las circunstancias exactas de la colisión siguen sin estar claras. En una declaración inicial, la guardia costera dijo que su bote patrullero se había encontrado con la lancha rápida que se dirigía hacia Chios sin luces de navegación. Indicó que la lancha ignoró las señales sonoras y luminosas para detenerse, y de repente cambió de dirección, chocando con el bote patrullero y volcando.

Las fotos publicadas por la guardia costera muestran signos de abrasión en el lado derecho del bote patrullero. La versión de la guardia costera no pudo ser verificada de manera independiente.

“La persecución, la colisión, las lesiones dan testimonio de un incidente muy violento”, dijo Kostas Arvanitis, un miembro izquierdista del Parlamento Europeo, quien exigió la publicación de cualquier grabación de las cámaras a bordo de la embarcación patrullera.

Pero las autoridades han dicho que la cámara a bordo no estaba grabando en ese momento.

El viernes, en una comparecencia ante el Parlamento, el ministro de Asuntos Marítimos, Vassilis Kikilias, bajo cuya jurisdicción se encuentra la guardia costera, dijo que el capitán de la embarcación tomó la decisión de no encender la cámara porque el barco de migrantes ya estaba cerca y la cámara de imagen térmica de largo alcance no habría funcionado correctamente.

“Según me han informado... la función (de la cámara) es infrarroja y de larga distancia, por lo que incluso si se hubiera encendido, no habría tenido grabaciones claras del evento de colisión”, dijo Kikilias, y repitió que cualquier investigación judicial y administrativa sobre el incidente sería bien recibida.

Todos menos uno de los pasajeros sobrevivientes a bordo de la lancha rápida, de aproximadamente ocho metros (26 pies), han sido identificados como afganos, mientras que un ciudadano marroquí que estaba entre los heridos fue arrestado bajo sospecha de tráfico de migrantes.

Grecia es un importante punto de entrada a la Unión Europea para las personas que huyen de conflictos y pobreza en el Oriente Medio, África y Asia. Los accidentes fatales son un hecho común. Muchos emprenden el cruce corto, pero a menudo peligroso, desde la costa turca hacia las cercanas islas griegas en el este del Egeo. Pero el aumento de los patrullajes y las acusaciones de devoluciones en caliente —deportaciones sumarias sin permitir solicitudes de asilo— por parte de las autoridades griegas han reducido los intentos de cruce.

___

Kantouris informó desde Tesalónica, Grecia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP