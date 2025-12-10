Veterano jardinero Mike Yastrzemski firma contrato de 2 años con Bravos

Compartir en:









ARCHIVO - Mike Yastrzemski, de los Reales de Kansas City, corre en el juego ante Filadelfia, el 14 de septiembre de 2025 (AP Foto/Matt Rourke, archivo) AP

Yastrzemski, de 35 años, bateó para .233 con 17 jonrones y 46 carreras impulsadas en 146 juegos el año pasado, en San Francisco y Kansas City.

El pelotero, quien pasó las primeras seis temporadas y media de su carrera con los Gigantes antes de ser enviado a los Reales en julio, ganará 9 millones de dólares en 2026 y 10 millones en 2027. Atlanta tiene una opción del club para 2028.

Yastrzemski devengará 7 millones si los Bravos ejercen la opción. Recibirá una compensación de 4 millones si no lo hacen.

El versátil Yastrzemski, nieto del miembro del Salón de la Fama Carl Yastrzemski, puede jugar en las tres posiciones del jardín y tiene un promedio de bateo de .238 en su carrera. Su mejor temporada fue la de 2020, acortada por la pandemia, cuando bateó .297 con diez jonrones en 54 juegos y terminó entre los diez primeros en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

