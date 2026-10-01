Verstappen reduce sus expectativas y su meta este año es evitar una temporada sin triunfos

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El neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull sonríe en la conferencia de prensa antes del Gran Premio de Bahrein en Malasia el jueves primero de octubre del 2026. (AP Foto/Aijaz Rahi) AP

Verstappen llega a la primera carrera de la F1 en Malasia desde 2017 con la perspectiva de que podría terminar con su primera temporada sin victorias desde su año de novato en 2015, mientras Red Bull tiene dificultades para seguir el ritmo de Mercedes en la punta pese a las mejoras recientes.

"Ahora estamos sumando bastantes podios, pero quiero ganar. Para eso estoy aquí y me estoy acercando, pero quiero al menos ganar una carrera este año. Así que espero que podamos lograrlo en algún momento", comentó Verstappen el jueves antes de la carrera de esta semana, que en Malasia se promociona como el Gran Premio de Bahrein.

"De todos modos no estamos peleando por el campeonato, así que para nosotros es una gran curva de aprendizaje, pero los últimos fines de semana han sido mucho mejores (que) al inicio de la temporada".

La desesperada arremetida de Verstappen contra George Russell en la recta final en Bakú el sábado terminó con su cuarto segundo puesto en las últimas ocho carreras. Es sexto en la clasificación con apenas algo más de la mitad del total de puntos del líder, Kimi Antonelli.

Cuántas carreras quedan exactamente en 2026 para que Verstappen persiga una victoria esquiva sigue sin estar claro, dada la incertidumbre sobre las dos últimas pruebas programadas en Qatar y Abu Dhabi. Quedan ocho en el calendario, incluidas esas carreras, pero si no pueden disputarse, la F1 podría optar por un evento de reemplazo en Italia.

Consultado sobre qué circuitos podrían favorecer mejor sus opciones, Verstappen respondió: "Realmente no lo sabes porque también depende de qué (mejoras) estén trayendo los demás constantemente. La verdad es que no me importa. Mientras gane una, eso estaría bien".

___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP