Machado, la opositora que complica la reelección de Maduro en Venezuela sin estar en la papeleta

La líder opositora María Corina Machado subida en un camión durante el acto de cierre de campaña de la candidatura presidencial de Edmundo González en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. Venezuela va a elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado saluda a sus seguidores en un acto de campaña por la candidatura presidencial de Edmundo González en Maturín, Venezuela, el sábado 20 de julio de 2024. Venezuela va a elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, George Bush, a la derecha, en un encuentro con María Corina Machado, presidenta de Súmate, una organización no gubernamental que defiende los derechos políticos de los venezolanos, en la Sala Oval de la Casa Blanca, Washington, el 31 de mayo de 2005. Machado, líder opositora en Venezuela, ha hecho campaña por el candidato presidencial Edmundo González para las elecciones del 28 de julio de 2024. (AP Foto/Charles Dharapak, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La líder opositora María Corina Machado, a la izquierda, y el candidato presidencial Edmundo González saludan a la multitud en el acto de inicio de la campaña electoral en Caracas, Venezuela, el jueves 4 de julio de 2024. Venezuela va a elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved