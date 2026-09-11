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Venezuela y Surinam suscriben acuerdos de cooperación energética, agrícola y pesquera, entre otros

CARACAS (AP) — Los gobiernos de Venezuela y Surinam acordaron el viernes impulsar una agenda de cooperación en materia energética, pesca, turismo y transporte aéreo, entre otras áreas, con miras a estrechar los vínculos entre ambos países.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una conferencia de prensa sobre la respuesta del gobierno ante los recientes sismos, el jueves 2 de julio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una conferencia de prensa sobre la respuesta del gobierno ante los recientes sismos, el jueves 2 de julio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

En materia energética, Venezuela ofreció brindar su experiencia en la exploración y producción petrolera y gas, así como capacitación a los trabajadores de la futura industria petrolera en Surinam por intermedio de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, dijo Rodríguez en declaración difundida por la estatal Venezolana de Televisión.

Surinam se prepara para lograr una inédita afluencia de riqueza tras el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos en alta mar, cuya primera producción se espera para 2028.

Otro de los convenios apunta a favorecer directamente a 200 pescadores venezolanos de los estados orientales de Nueva Esparta y Sucre, quienes contarán con licencias para ejercer sus labores en el corredor Atlántico de Surinam, se informó.

Las partes acordaron, además, dar impulso a la conexión aérea entre sus países, favorecer el comercio y el turismo binacional. En materia agrícola buscarán reforzar la seguridad alimentaria de sus países.

Desde que Geerlings-Simons asumió el cargo a mediados del año pasado adelanta un proceso que prioriza la estabilización de las finanzas en Surinam, un país sudamericano de habla neerlandesa con más de 646.000 habitantes.

La administración de su predecesor, el presidente Chandrikapersad Santokhi, estuvo plagada de escándalos de corrupción y una severa crisis económica que lo obligó a recurrir al Fondo Monetario Internacional para reactivar la economía del país. Como resultado, la deuda pública se reestructuró en gran medida y los subsidios gubernamentales se redujeron significativamente, generando violentas protestas en su contra que desembocaron en su salida del poder.

Geerlings-Simons, en consecuencia, enfrenta serios desafíos en los años previos a la producción de los primeros barriles de petróleo del país, en parte porque debe pagar aproximadamente 400 millones de dólares anuales en préstamos e intereses, según los expertos.

FUENTE: AP

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