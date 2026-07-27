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Urías pega jonrón y Azulejos vencen 3-2 a Nats en regreso de Scherzer a Washington

WASHINGTON (AP) — El mexicano Luis Urías conectó un jonrón, Myles Straw pegó un doble y un sencillo impulsor de carrera, y los Azulejos de Toronto celebraron el regreso de Max Scherzer a Washington con una victoria de 3-2 sobre los Nacionales la noche del lunes.

Luis Urías (izquierda) de los Azulejos de Toronto recorre las bases tras batear un jonrón ante los Nacionales de Washington, el lunes 27 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)
Luis Urías (izquierda) de los Azulejos de Toronto recorre las bases tras batear un jonrón ante los Nacionales de Washington, el lunes 27 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Scherzer salió de la lista de lesionados para abrir en el día que cumplió 42 años. En su primera aparición desde el 10 de junio, permitió una carrera con cuatro hits en dos innings y dos tercios, al realizar 75 lanzamientos.

La noche del tres veces ganador del premio Cy Young terminó después de que ponchó a Daylen Lile para cerrar un turno de 12 lanzamientos y miró hacia el dugout de Toronto.

Scherzer, quien pasó alrededor de seis temporadas y media con los Nacionales y los ayudó a ganar la Serie Mundial de 2019, se retiró entre una ovación de pie y saludó con la mano al acercarse al dugout de los Azulejos tras su apertura número 100 de su carrera en el Nationals Park.

Mason Fluharty (5-1) se llevó la victoria, ya que seis relevistas de Toronto se combinaron para permitir una carrera en 6 1/3 entradas. Louis Varland lanzó la novena para su salvamento número 22, al permitir un sencillo con dos outs y otorgar una base por bolas antes de ponchar a Luis García Jr.

Los Azulejos habían perdido siete de 10 desde la pausa del Juego de Estrellas.

El venezolano Andrés Chaparro conectó un jonrón por los Nacionales, y García aportó un doble impulsor de carrera.

Un jonrón solitario de Urías y dobles consecutivos de Straw y Ernie Clement le dieron a Toronto una ventaja de 2-1 en la tercera entrada. Straw añadió un sencillo impulsor de carrera en la cuarta.

El jonrón de Chaparro en la quinta acercó a Washington a 3-2.

El abridor dominicano Eddy Yean (0-1) permitió dos carreras y tres hits en 2 1/3 entradas por los Nacionales.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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