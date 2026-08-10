Una tormenta tropical causa algunas inundaciones en el este de China

Vecinos miran autos dañados por un muro caído tras el paso del tifón Dolphin en Wenzhou, en la provincia oriental china de Zhejiang, el lunes 10 de agosto de 2026. (Chinatopix via AP) AP

Las autoridades han advertido sobre riesgos de inundaciones graves y aludes de tierra.

Dolphin registraba vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) por la mañana y seguía debilitándose, informó la Administración Central de Meteorología de Taiwán.

La Administración Meteorológica de China indicó que Dolphin se desplazaba hacia el noroeste a entre 15 y 20 kilómetros por hora (de 9 a 12 mph) y se esperaba que continuara debilitándose hasta disiparse.

Dolphin tocó tierra el domingo por la noche en Taizhou, en la provincia de Zhejiang, con vientos de 151 km/h (93 mph), después de llevar fuertes lluvias al norte de Taiwán durante el fin de semana.

La televisora estatal CCTV informó que las autoridades en Yueqing, una ciudad de la provincia de Zhejiang, buscaban a personas atrapadas en viviendas inundadas y habían comenzado a retirar ramas rotas de las calles.

Antes de que el tifón impactara, más de 300.000 personas fueron reubicadas de manera preventiva y los dos aeropuertos de Shanghái cancelaron más de 1.300 vuelos.

Dolphin también contribuyó a intensificar las lluvias monzónicas estacionales en Filipinas, lo que desencadenó inundaciones y deslizamientos de tierra.

En otros lugares, la tormenta tropical Chan-hom se dirigía hacia la costa japonesa del Pacífico. La tormenta registraba vientos de 83 km/h (51 mph) el lunes por la mañana y se pronosticaba que se fortalecería ligeramente antes de tocar tierra entre el martes y el miércoles, según la Agencia Meteorológica de Japón.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP