Una remota provincia china sufre 2 terremotos en 20 minutos

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Los sismos en la provincia de Qinghai, a las 11:16 de la mañana y a las 11:34 de la mañana, tuvieron magnitudes de 5,7 y 5,8 a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas), informó el USGS.

No había reportes inmediatos de víctimas.

La provincia de Qinghai, en el noroeste de China, está escasamente poblada y registra temblores frecuentes.

Un video de la televisora estatal CCTV mostró nubes de polvo elevándose desde acantilados mientras el terreno temblaba.

Los terremotos también afectaron a Lanzhou, en la vecina provincia de Gansu, una de las ciudades más grandes de la zona. Videos en redes sociales mostraron lámparas oscilando dentro de viviendas en la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP