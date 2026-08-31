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Un vistazo a los 21 años de Lionel Messi con Argentina

Lionel Messi ha pisado un campo de fútbol con Argentina por última vez.

Un individuo camina frente a un mural con la imagen del futbolista argentino Lionel Messi, el lunes 31 de agosto de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Un individuo camina frente a un mural con la imagen del futbolista argentino Lionel Messi, el lunes 31 de agosto de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

A continuación, un repaso en cifras de su etapa con la Albiceleste:

1

Messi ganó una vez la Copa del Mundo, en Qatar en 2022. También llegó a la final en otras dos ocasiones —en 2014 y 2026—, cuando perdió ante Alemania y España, respectivamente.

6

La cantidad de Copas del Mundo en las que jugó Messi (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), cifra que comparte como la mayor con su rival de larga data Cristiano Ronaldo.

21

Messi anotó 21 goles en esas seis Copas del Mundo. Solo lo supera el francés Kylian Mbappé, que tiene 22 y ha disputado apenas tres torneos.

39

Messi tenía 39 años cuando anunció su retiro internacional —21 años después de debutar con Argentina en un amistoso contra Hungría en agosto de 2005. Apenas duró un minuto en ese partido antes de ser expulsado por propinar un codazo a un rival.

125

Messi marcó 125 goles internacionales, más del doble que cualquier otro jugador de Argentina. El récord anterior lo tenía Gabriel Batistuta, que anotó 54 en 78 partidos entre 1991 y 2002. Sin embargo, en la lista histórica de goleadores del fútbol internacional masculino, está por detrás de Cristiano Ronaldo (146 goles). 207

El total de partidos internacionales disputados por Messi, que también es un récord nacional, aunque no un récord histórico en el fútbol masculino. Una vez más, ocupa el segundo lugar de la lista, detrás de Cristiano Ronaldo, que ha jugado 233 partidos con Portugal.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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