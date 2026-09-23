Un tiroteo en una casa en Sudáfrica deja 11 muertos y 3 heridos, según la policía

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Una de las víctimas era una mujer que se creía que estaba embarazada, añadió la policía en un comunicado. Otras tres personas resultaron heridas.

El tiroteo ocurrió el martes por la noche en el municipio de KwaMakhutha, a unos 30 kilómetros (19 millas) al sur de la ciudad de Durban, en la costa este del país. Las víctimas se habían reunido en la casa para una fiesta cuando los sospechosos entraron y abrieron fuego, indicaron las autoridades.

La policía dijo que estaba buscando a los sospechosos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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