Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca un aviso de tsunami

TOKIO (AP) — Un terremoto de magnitud preliminar 7,1 sacudió Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu, a última hora de la tarde del martes, y se emitió un aviso de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón.