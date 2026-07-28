Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca un aviso de tsunami

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TOKIO (AP) — Un terremoto de magnitud preliminar 7,1 sacudió Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu, a última hora de la tarde del martes, y se emitió un aviso de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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