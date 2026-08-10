Un portavoz de Zuckerberg dice que su yate no oyó una llamada de auxilio marítimo

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Alaska Beacon informó que el esquife había emitido una llamada de auxilio a través de la Guardia Costera de Estados Unidos la semana pasada y que un pequeño crucero cercano, el Wilderness Legacy, lo remolcó hasta la cercana bahía Farragut, en el sureste de Alaska, y lo reabasteció de combustible.

Aunque estaba más cerca, el yate de Zuckerberg, llamado Launchpad, no respondió a la llamada.

“Estoy en un crucero por Alaska en un barco pequeño con mi hijo”, escribió en Bluesky el 5 de agosto, Michael Love, un pasajero que dijo que viajaba en el crucero Wilderness Legacy.

“Nuestro barco rescató anoche a una embarcación varada y, al parecer, lo hicimos después de que la Guardia Costera llamara por radio al yate de Mark Zuckerberg —que estaba más cerca— y ellos se negaran repetidamente a responder. (Hubo abucheos casi unánimes cuando el capitán lo anunció)”, añadió.

Alaska Beacon informó que el portavoz les indicó por correo electrónico el domingo que el yate Launchpad no oyó la llamada de auxilio en un principio.

“Mark y su familia no estaban a bordo en el momento del incidente. Como indicó la Guardia Costera, la embarcación no estaba en peligro y, para cuando la tripulación revisó el contacto de la Guardia Costera en un canal de radio distinto del que estaban utilizando, la asistencia ya estaba en marcha. Agradecemos que todas las partes estén a salvo”, señaló el correo electrónico enviado a Alaska Beacon.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP