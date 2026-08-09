Un octavo inning explosivo impulsa a los Cardenales a un triunfo 7-4 sobre los Rockies

Compartir en:









Alec Burleson (41), de los Cardenales de San Luis, es felicitado en el dugout después de batear un cuadrangular solitario en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado el domingo 9 de agosto de 2026, en San Luis. (AP Foto/Joe Puetz) AP

Con la pizarra igualada 4-4, Wetherholt sacudió un doble de dos carreras al jardín central ante Parker Mushinski, que impulsó a Masyn Winn y Nathan Church. El panameño Iván Herrera añadió un sencillo productor para su cuarto hit del juego.

Burleson disparó su 19no jonrón, de 441 pies hacia el jardín entre derecho y central, en la quinta entrada para ampliar la ventaja de San Luis a 4-1. Jordan Walker conectó un sencillo productor en la primera, Jimmy Crooks aportó un elevado de sacrificio en la tercera y Winn siguió con un doble que remolcó a Burleson.

Brett Sullivan bateó un cuadrangular de dos carreras por Colorado en la sexta. Hunter Goodman empató el juego en la octava cuando conectó ante el lanzador ganador George Soriano (5-3) para su 34to jonrón de la temporada.

Goodman también tuvo un sencillo productor en la primera.

Riley O’Brien lanzó una novena entrada perfecta para su 29no salvamento. El abridor de los Cardenales, Michael McGreevy, permitió tres carreras y ocho hits en 5 2/3 entradas.

Los Rockies (46-72) están un juego por delante de los Angelinos de Los Ángeles por el peor récord de las Grandes Ligas.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP