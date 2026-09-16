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Un muerto y dos heridos deja explosión de coche bomba en ciudad del suroeste de Ecuador

QUITO (AP) — Un fallecido, dos heridos y daños en varias viviendas dejó el miércoles una explosión de un coche bomba en un populoso barrio de una ciudad del suroeste de Ecuador, informó la policía.

La explosión se registró alrededor de las 4:00 de la mañana en la ciudad de Pasaje, en la provincia de El Oro, a 371 kilómetros al suroeste de Quito y fronteriza con Perú. Es considerada una de las zonas más peligrosas del país debido a la operación de bandas del crimen organizado.

El comandante policial de la provincia, coronel Renato González, explicó a la prensa que un taxi cargado con explosivos de “alta potencia” detonó frente a una vivienda de la zona, donde posteriormente se escucharon otros dos estallidos.

Un hombre de 71 años falleció mientras era trasladado a un hospital y dos personas más resultaron heridas. Especialistas en explosivos evalúan la escena para determinar el tipo de material utilizado, indicó el mando policial.

Según González, en la zona viven familiares de Fernando Cuesta, alias “Nando”, un expolicía vinculado a la banda criminal “Sao Box”.

“Presumimos que este sería un atentado criminal de sus contendores que son Los Lobos”, aseveró.

Alias “Nando” tiene causas judiciales por fraude procesal, robo y porte ilegal de armas de fuego, apuntó.

De acuerdo con las autoridades, los “Sao Box” surgieron de una división interna de la banda principal Los Lobos por disputas de territorios para la minería ilegal, principalmente en El Oro y Azuay.

El año pasado “Los Lobos” fueron designados por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés) al considerarlos una amenaza regional.

La noche anterior, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en ocho provincias, incluida El Oro, y en tres ciudades argumentando la “grave conmoción interna” por la violencia indetenible que afecta al país desde hace cinco años.

Además, en El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos, todas provincias costeras, regirá desde esta medianoche el toque de queda que restringe la movilización entre la medianoche y las 5:00 de la mañana.

Organismos civiles de defensa de derechos humanos nacionales y organizaciones internacionales han cuestionado la estrategia de seguridad del gobierno que ha incluido reiterados estados de excepción sin que refleje, afirman, una disminución de la violencia.

FUENTE: AP

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