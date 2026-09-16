Un ataque ruso de dron a un autobús en Ucrania mata a 5 y hiere a al menos a 7

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos extinguen un incendio en viviendas particulares tras un ataque aéreo ruso en Sumy, Ucrania, el miércoles 16 de septiembre de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP) AP

El ataque ocurrió en el distrito de Nikopol, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, cerca de la línea del frente sur de la guerra. Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional, indicó que las cinco personas murieron en el lugar, mientras que los siete heridos estaban recibiendo atención médica.

En una publicación en la red social X, Zelenskyy describió el vehículo como un minibús y afirmó que el ataque no tenía “ninguna justificación militar”, y que el incidente estaba vinculado a los ataques de Rusia contra la logística y la infraestructura crítica, que han continuado “sin cesar”.

Zelenskyy señaló que un tren de pasajeros también fue alcanzado en la región de Mykolaiv el miércoles, lo que dañó una estación ferroviaria y una locomotora diésel. Casi 170 pasajeros a bordo del tren fueron evacuados antes del ataque. Una locomotora eléctrica en la ciudad noroccidental de Kovel también fue alcanzada, agregó Zelenskyy.

Los ataques rusos contra la red ferroviaria de Ucrania han provocado que más de 500 locomotoras resulten dañadas o queden completamente destruidas desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, y más de la mitad de esos ataques ocurrieron este año, escribió el martes en X el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha.

Sybiha describió esos ataques como “sistemáticos” y destinados a interrumpir la logística en toda Ucrania. Afirmó que Ucrania necesita con urgencia reemplazos para las locomotoras dañadas, e instó a los socios del país a ayudar a encontrar locomotoras compatibles con su ancho de vía de 1.520 milímetros y a colaborar en la financiación.

En otra publicación en X el miércoles, Sybiha sostuvo que las fuerzas rusas estaban atacando trenes de pasajeros, locomotoras, estaciones y rutas ferroviarias “sabiendo exactamente lo esenciales que son para los civiles, las evacuaciones y la economía de Ucrania”.

“Esto no es daño colateral. Es una cacería sistemática de personas y un intento de paralizar la vida civil”, escribió.

Zelenskyy dice que no hay tregua para detener los ataques a la energía

En una entrevista con CBS News el martes, Zelenskyy rechazó una afirmación previa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Ucrania y Rusia habían acordado cesar mutuamente los ataques contra la infraestructura energética del otro. Zelenskyy dijo que Ucrania estaba lista para suscribir un acuerdo de ese tipo si Rusia deja de atacar instalaciones energéticas ucranianas.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales el lunes que se había alcanzado esa tregua, pero no ofreció detalles sobre el supuesto acuerdo. Los intentos anteriores de negociar siquiera un alto el fuego parcial se han desmoronado repetidamente en cuestión de horas, con ambas partes acusándose mutuamente de violaciones.

En la entrevista con CBS, Zelenskyy dijo que la posibilidad de una tregua energética se discutió durante una reunión reciente en Kiev con los representantes de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, pero que les había dicho que “si los rusos están listos para una tregua energética, eso significa que no habrá ataques contra instalaciones energéticas en absoluto”.

Mientras tanto, otros 17 sitios resultaron dañados en la región ucraniana de Kiev entre el martes y la mañana del miércoles, según el jefe de la administración militar regional, Tymur Tkachenko. Entre los lugares dañados había ocho viviendas particulares, cinco vehículos, un edificio municipal, un hangar y una instalación de producción, indicó Tkachenko en Telegram.

Zelenskyy escribió en X que las regiones de Jersón, Donetsk y Poltava también habían sido atacadas.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus defensas aéreas derribaron 71 drones ucranianos durante la noche. En la región de Belgorod, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas por ataques ucranianos en las últimas 24 horas, según el gobernador interino Alexander Shuvayev.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP