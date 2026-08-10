UEFA, CONCACAF y AFC acusan a FIFA de "engaño" y "pérdida de confianza" por planes del Mundial

En una “carta abierta a la familia del fútbol”, revelada el lunes, la UEFA, la CONCACAF y la AFC también afirmaron que “cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.
La UEFA dirige el fútbol en Europa, mientras que la CONCACAF hace lo mismo en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y la AFC rige este deporte en Asia.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.