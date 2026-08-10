UEFA, CONCACAF y AFC acusan a FIFA de "engaño" y "pérdida de confianza" por planes del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llega para la investidura del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella en Cali, Colombia, el viernes 7 de agosto de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix) AP

En una “carta abierta a la familia del fútbol”, revelada el lunes, la UEFA, la CONCACAF y la AFC también afirmaron que “cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.