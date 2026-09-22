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Tyson Bagent entra al protocolo de conmoción y cambia los planes de los Bears ante Filadelfia

CHICAGO (AP) — El quarterback de los Bears de Chicago, Tyson Bagent, ingresó al protocolo de conmoción cerebral de la NFL, según una persona familiarizada con la situación, lo que aumenta la incertidumbre en torno a los planes del equipo para el partido del lunes por la noche contra Filadelfia.

El quarterback de los Bears de Chicago Tyson Bagent busca lanzar el balón en el encuentro de la NFL ante los Vikings de Minnesota el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Banks)
El quarterback de los Bears de Chicago Tyson Bagent busca lanzar el balón en el encuentro de la NFL ante los Vikings de Minnesota el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Banks) AP

La persona confirmó el estado de Bagent a The Associated Press el martes, bajo condición de anonimato, porque los Bears aún no habían publicado su primer informe de lesiones de la semana.

Se esperaba que Bagent asumiera la mayoría de las repeticiones con el primer equipo en la práctica después de que Caleb Williams saliera de la derrota del domingo por 9-3 ante Minnesota con una lesión en el tendón de la corva derecho. El entrenador Ben Johnson comentó el lunes que Williams está “semana a semana”, y dejó abierta la posibilidad de que la selección número 1 del draft de 2024 pudiera jugar contra los Eagles.

Si Williams y Bagent no pueden jugar en la Semana 3, lo más probable es que los Bears recurran a Case Keenum. El veterano de 38 años, ha sido titular 66 veces en su carrera, pero no ha lanzado un pase en un partido de temporada regular desde el 24 de diciembre de 2023, cuando jugó con Houston contra Cleveland.

“Creo que tenemos una sala de quarterbacks realmente dinámica en términos de tipos que se desafían entre sí”, señaló Johnson el lunes. “Tienen grandes ideas, son muy inteligentes, muy analíticos. Se empujan mutuamente, y creo que tenemos a tres tipos que pueden ganar partidos de fútbol americano”.

Bagent, que firmó con los Bears en mayo del 2023 como agente libre no seleccionado en el draft, completó 5 de 9 pases para 54 yardas contra los Vikings. Dallas Turner lo capturó en la última jugada del partido.

Realizó cuatro aperturas y participó en cinco partidos como novato, con 859 yardas por pase y tres touchdowns, además de seis intercepciones. Firmó una extensión de contrato por dos años en agosto de 2025.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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