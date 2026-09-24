Turquía entregará una base clave en Irak en un acuerdo de retirada gradual de tropas

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante una reunión con el Consejo de Cooperación del Golfo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Irak, por su parte, se comprometió a sacar de la región noroccidental de Sinjar a los grupos armados que Turquía considera amenazas para su seguridad, según un comunicado conjunto emitido después de la reunión entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, el miércoles por la noche.

“En vista de los avances que Irak ha logrado gracias a las medidas de seguridad, las fuerzas turcas entregarán gradualmente el campamento de Bashiqa-Zelikan al gobierno federal iraquí, de acuerdo con el mecanismo y el calendario acordados”, indicó la nota.

Turquía e Irak también acordaron “extender plenamente la autoridad del Estado iraquí en Sinjar y poner fin a la presencia de elementos armados extranjeros prohibidos”, añadió.

La base de Bashiqa, ubicada en un punto estratégico, ha sido durante mucho tiempo un motivo de disputa entre Turquía e Irak, ya que Ankara no había retirado a sus tropas pese a las conversaciones previas sobre su salida. Turquía se estableció allí en 2015 para respaldar las operaciones contra el grupo extremista Estado Islámico y ayudar a asegurar la región.

Aunque Turquía mantiene varias bases en el norte de Irak para operaciones contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, Bashiqa es la más alejada de su frontera.

Turquía, por su parte, lleva tiempo presionando a Irak para que frene a los grupos con vínculos con el PKK y a otras milicias armadas no estatales que operan en Sinjar.

El gobierno iraquí anunció a principios de mes que las Unidades de Resistencia de Sinjar, una milicia yazidí afiliada al PKK, habían aceptado desarmarse y que los combatientes que cumplan los requisitos se integrarán en las fuerzas de seguridad del país. El grupo desempeñó un papel importante en la lucha contra el Estado Islámico, pero Ankara lo considera una amenaza por su afiliación al PKK.

El acuerdo se produjo mientras Estados Unidos pone fin a su presencia militar de décadas en Irak. Funcionarios señalaron que los cientos de soldados que siguen en el norte del país se retirarán antes de la fecha límite del 30 de septiembre.

Turquía mantiene conversaciones de paz el PKK para poner fin a un conflicto de décadas. El grupo, cuyos combatientes han lanzado ataques contra objetivos turcos desde bases en el norte de Irak, ha aceptado disolverse y deponer las armas como parte de la iniciativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP