Tsitsipas dice que la suspensión por cocaína de Kyrgios era "bastante esperada"

“Era prácticamente lo esperado, para ser sincero”, comentó Tsitsipas. “Aunque me sorprende que haya llegado tan tarde”.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
NUEVA YORK (AP) — Stefanos Tsitsipas no se sorprendió de que Nick Kyrgios fuera suspendido del tenis por drogas.
“Era prácticamente lo esperado, para ser sincero”, comentó Tsitsipas. “Aunque me sorprende que haya llegado tan tarde”.
Kyrgios fue sancionado a principios de este mes después de revelar que dio positivo por cocaína en junio, cuando estaba en España para jugar en un torneo. El australiano podría ser suspendido por cuatro años, aunque se espera un castigo más leve.
Le preguntaron a Tsitsipas sobre Kyrgios el lunes después de dar la sorpresa ante el décimo preclasificado Arthur Fils en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.
“Quiero decir, para ser totalmente honesto contigo, yo ya sabía esto antes del anuncio. Yo, personalmente, lo sabía”, manifestó Tsitsipas.
“Entonces, ¿qué puedo decirte? Solo te diré la verdad. Yo sabía todo esto antes de que se hiciera cualquier anuncio y, cuando lo vi en redes sociales, fue como: ‘Aquí vamos’. La verdad, lo esperaba”.
Tsitsipas y Kyrgios disputaron un picante partido en Wimbledon en 2022, cuando Kyrgios disputó su única final de Grand Slam. Tsitsipas lanzó un par de golpes directamente hacia Kyrgios, golpeó intencionalmente una pelota hacia el público y después calificó a Kyrgios de “matón”.
Desde entonces, Kyrgios ha lidiado en gran medida con lesiones y, cuando fue suspendido, dijo que se había sentido “indefenso y solo”, aunque añadió que “nada de eso excusa lo que hice”.
Tampoco tomó por sorpresa a Tsitsipas.
“Yo sabía que esas eran cosas que estaban ocurriendo fuera de las canchas de tenis. Te lo digo”, señaló. “No voy a intentar encubrir a alguien sobre quien conozco la verdad. Me considero una buena persona con todo el mundo, pero eran comportamientos de los que yo personalmente escuché hablar en el circuito y escuché a otras personas en ese mismo entorno decirme ese tipo de cosas”.
___
Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter