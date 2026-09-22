Trump dice a reporteros que funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron el martes

El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede del organismo. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Trump confirmó las conversaciones en un diálogo con reporteros, pero dio pocos detalles sobre cómo transcurrieron las conversaciones o cuál fue la sustancia de las mismas.

Antes, en su discurso, Trump sostuvo que ha mostrado fortaleza mientras otros líderes han titubeado, al defender su decisión de iniciar una guerra con Irán.

Pero el mandatario también sugirió que podría estar en una encrucijada en el conflicto, al tiempo que instó a la República Islámica a reabrir por completo el estrecho de Ormuz y volver a la mesa de negociaciones para encontrar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

“Tengo una gran decisión que tomar”, afirmó Trump. “¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue antes, quizá uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países?”

Los comentarios del presidente se produjeron en su amplio discurso ante el organismo internacional, en el que también celebró la operación militar que Estados Unidos efectuó este año para sacar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro, un nuevo acuerdo para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia, y rechazó los llamados a una mayor regulación de la industria de la inteligencia artificial.

Pero el centro del discurso fue su contundente defensa de la guerra y su rechazo a la idea de que Irán haya mostrado algún grado de resiliencia.

“El régimen terrorista se está comportando mal, no porque sea fuerte y esté seguro de sí mismo, sino porque es débil y está desesperado”, afirmó el mandatario.

Trump también acusó a Irán de dilatar un acuerdo para reabrir por completo el estrecho de Ormuz y negociar un final de la guerra hasta después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Insistió en que esa táctica no tendrá ningún efecto en la manera en que él aborda el conflicto.

La mayor parte de la delegación de Irán abandonó la sala mientras Trump arremetía contra la República Islámica.

La intervención de Trump abrió un intenso día de diplomacia

Tras su discurso, Trump se reunió con la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen al margen de la Asamblea General para firmar un nuevo acuerdo de seguridad.

El pacto, anunciado la semana pasada, se concretó después de que Trump amenazara repetidamente con “tomar el control” de Groenlandia, un territorio de Dinamarca, aliada de la OTAN, por la fuerza militar si fuera necesario. Trump dijo el martes que Estados Unidos iniciará de inmediato el proceso para desarrollar una mayor presencia militar en Groenlandia, incluida la “construcción de dos bases militares muy importantes”.

Según el acuerdo, Groenlandia sigue siendo territorio de Dinamarca.

Trump también mantuvo conversaciones con el nuevo primer ministro británico Andy Burnham. Ambos líderes dijeron que hablaron sobre migración, el conflicto en Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania y otros temas.

Trump también se reunió con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. Más tarde, se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y sostendrá un encuentro más informal con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según la Casa Blanca.

También tiene previsto reunirse con líderes y altos funcionarios de países del Consejo de Cooperación del Golfo —Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— para hablar sobre el rumbo de la guerra en Irán y la creciente preocupación por recientes ataques de rebeldes respaldados por Irán contra Arabia Saudí. Trump también planea participar en un acto sobre el Escudo de las Américas, una iniciativa que lanzó con países latinoamericanos a principios de este año centrada en combatir a los cárteles violentos.

La guerra con Irán se cierne sobre la Asamblea General

La visita a la ONU se produce cuando el enfoque de política exterior de Trump —en particular, su decisión de iniciar una guerra con Irán— se ha convertido en un lastre para las aspiraciones de sus compañeros republicanos de mantener el control de ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato. Aun así, Trump argumentó en su discurso que el mundo está mejor gracias a su liderazgo.

“Como presidente de la nación más extraordinaria de la historia”, expresó, “no tengo ningún interés en dejar que los peligros crezcan un día más. No creo en permitir que los problemas se agudicen”.

En el discurso del año pasado ante la ONU, Trump afirmó que Estados Unidos había “demolido” las capacidades nucleares de Irán tras ordenar el bombardeo de junio de 2025 contra tres instalaciones clave.

Regresó a la Asamblea General cuando están a punto de cumplirse siete meses de una nueva guerra contra Irán que, según insiste, es necesaria para abordar una amenaza nuclear planteada por la República Islámica.

La guerra se ha vuelto más complicada, aunque los ataques de Estados Unidos e Israel han abatido a gran parte de la cúpula de Irán y destruido su fuerza aérea y su armada, mientras que un bloqueo estadounidense al petróleo iraní ha dejado a Teherán en la ruina económica.

El mercado energético sigue inquieto por la guerra y los precios del petróleo se mantienen elevados. A principios de este mes, Arabia Saudí cerró un oleoducto clave que actuaba como válvula de alivio para el petróleo bloqueado en el Golfo. El reino tomó la medida después de que el oleoducto fuera atacado por milicianos respaldados por Irán en Irak.

Al mismo tiempo, las apropiaciones territoriales de los rebeldes hutíes, otro grupo respaldado por Irán, cerca del estrecho de Bab el-Mandeb han hecho que ahora sea peligroso que los petroleros utilicen esa ruta marítima del mar Rojo.

Pero Trump insistió de nuevo en que los altos precios del petróleo son un problema transitorio que desaparecerá una vez que termine la guerra.

“Los precios del petróleo se desplomarán incluso por debajo de lo que estaban al inicio del conflicto”, sostuvo Trump. “Y eran muy bajos en Estados Unidos. Eran realmente bajos”.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo el martes que Trump está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, mientras esté en Nueva York para la Asamblea General.

“Este es un presidente que se reunirá con casi cualquiera, porque cree que relacionarse con la gente es importante si se van a resolver problemas”, dijo Rubio en el programa “Today” de NBC. “No significa que vayas a terminar estando de acuerdo con ellos, pero es importante”.

Aumenta la frustración de Trump con la guerra entre Rusia y Ucrania

Durante su discurso ante la ONU, el presidente también abordó la guerra continua de Rusia contra Ucrania, un conflicto que, durante su campaña de 2024, predijo que se resolvería el primer día de su segundo mandato. Volvió a expresar su esperanza de que la disputa se resuelva pronto.

Trump no ha ocultado que su paciencia está siendo puesta a prueba por los ataques de Ucrania contra las refinerías de diésel de Rusia —un asunto que ha añadido volatilidad a los mercados mundiales del petróleo— y por los ataques de Rusia contra la red energética de Ucrania.

El mandatario afirmó la semana pasada que logró que ambas partes aceptaran no atacar la infraestructura energética de la otra.

Zelenskyy, que tiene previsto reunirse con Trump el martes por la tarde, dijo que estaba dispuesto a seguir el plan de Trump si Rusia lo cumplía. Rusia dijo que solo podría aceptar la propuesta de tregua energética de Trump si primero se levantaban las sanciones energéticas occidentales contra Moscú.

Ambas partes han continuado sus ataques contra refinerías y otra infraestructura energética.

Trump señaló que la semana pasada firmó un nuevo proyecto de sanciones dirigido contra Moscú. Le otorga la facultad de imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural rusos.

La legislación incluye una excepción para los países que importen menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y que hayan tomado medidas significativas para reducir esas importaciones. Sin embargo, Trump aún no ha aplicado las duras sanciones.

“Si es necesario, tendré que usarlas”, afirmó Trump. “Es hora de detener la matanza”.

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El periodista diplomático de The Associated Press Matthew Lee contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP