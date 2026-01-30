americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump anuncia una carrera de IndyCar en las calles de Washington, incluida la avenida Pensilvania

WASHINGTON (AP) — Las calles de la capital de la nación albergarán una carrera de IndyCar este verano como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, anunció el viernes el presidente Donald Trump, gozoso con la perspectiva de vehículos rugiendo cerca de la Casa Blanca a velocidades que se acercan a las 200 mph.

Roger Penske (segundo a la izquierda) habla mientras el presidente Donald Trump firma órdenes ejecutivas, el viernes 30 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)
Roger Penske (segundo a la izquierda) habla mientras el presidente Donald Trump firma órdenes ejecutivas, el viernes 30 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) AP

Trump firmó una orden ejecutiva, en la que carrera se fijó para el 23 de agosto,, junto a Roger Penske, propietario del Indianapolis Motor Speedway, IndyCar y equipos en múltiples competencias de automovilismo deporte, incluyendo NASCAR.

"Va a ser muy emocionante", dijo Trump. “Me encanta el automovilismo. No tengo mucho tiempo para verlo, pero me encanta el automovilismo”.

Penske sugirió que no había “mejor manera de llevar el automovilismo y la velocidad al área del distrito federal, y de tener la oportunidad de competir aquí con nuestros IndyCars”.

Un comunicado de prensa de IndyCar indicó que la ruta incluiría el National Mall, y la orden ejecutiva otorga a los Departamentos de Transporte y del Interior dos semanas para designar una ruta a través de Washington "que sea adecuada para llevar a cabo una carrera callejera de INDYCAR y que muestre la majestuosidad de nuestra ciudad capital en celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos."

La orden también instruye a los funcionarios de la ciudad y otros a trabajar estrechamente con los organizadores de la carrera.

El evento continúa con la afición de Trump por los deportes durante su segundo mandato: La mayoría de sus viajes nacionales se han centrado en asistir a grandes eventos, incluyendo el reciente campeonato nacional de fútbol americano universitario de la NCAA en Miami Gardens, Florida.

El presidente también ha estado personalmente involucrado en la promoción de una pelea de UFC para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, que ha dicho está programada para el 14 de junio en los terrenos de la Casa Blanca, una fecha que coincide con su 80 cumpleaños.

Sin embargo, Trump no planea asistir al próximo Super Bowl el 8 de febrero entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra en Santa Clara, California, sugiriendo que está demasiado lejos para viajar.

En el caso de IndyCar, la carrera vendrá a él.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

Destacados del día

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter