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Trump anuncia prospecciones de petróleo, gas y minerales en Groenlandia. No es tan sencillo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la madrugada del miércoles que una exploración “masiva” en busca de petróleo, gas y minerales está a punto de comenzar en “nuestra nueva y hermosa Groenlandia”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un mitin de campaña en el centro deportivo Curtis D. Menard Memorial, el martes 13 de octubre de 2026, en Wasilla, Alaska. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un mitin de campaña en el centro deportivo Curtis D. Menard Memorial, el martes 13 de octubre de 2026, en Wasilla, Alaska. (AP Foto/Alex Brandon) AP

No quedó claro de inmediato a qué prospección o iniciativa se refería el presidente en su publicación, y Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, no una parte de Estados Unidos.

Trump publicó el mensaje en su plataforma Truth Social tras un acto de campaña el martes en Wasilla, Alaska, para hacer proselitismo a favor del senador republicano Dan Sullivan, quien busca un tercer mandato para representar al estado en una elección contra la excongresista demócrata Mary Peltola.

El aumento de los precios de la energía —resultado directo de la guerra de Trump en Irán— está generando graves y sostenidas dificultades financieras para la clase trabajadora de Estados Unidos de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo mes. Es probable que los comentarios de Trump el miércoles apunten a atender las preocupaciones de los votantes antes de que acudan a las urnas.

Pero, pese al optimismo de Trump, la exploración y extracción de recursos en Groenlandia ha frenado a las empresas durante décadas debido al duro clima de la isla, la falta de infraestructura clave y una geología complicada. Los intentos previos de extraer los llamados minerales de tierras raras, así como petróleo y gas, nunca han avanzado más allá de la etapa exploratoria.

Un acuerdo reciente allanó el camino para bases, pero no ofreció derechos de exploración

Los comentarios de Trump sobre la isla ártica llegan menos de un mes después de que firmara un acuerdo con los líderes de Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, tras meses de tensiones con aliados de la OTAN por las reiteradas exigencias del presidente de tomar el control del territorio danés semiautónomo. El pacto no concede a Estados Unidos ningún derecho especial de exploración, pero sí impone algunos límites a las inversiones de países no pertenecientes a la OTAN en sectores estratégicos.

El acuerdo también allanó el camino para establecer más bases de Estados Unidos en Groenlandia y redujo las tensiones por los repetidos llamados de Trump a que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos. El acuerdo seguiría vigente si Groenlandia finalmente opta por la independencia.

Trump ha manifestado su deseo de adquirir Groenlandia desde al menos 2019 y, durante su segundo mandato lanzó amenazas de apoderarse del territorio a Dinamarca, un aliado de la OTAN.

Representantes de los líderes de Dinamarca y Groenlandia no respondieron de inmediato el miércoles a las solicitudes de comentarios.

Groenlandia tiene recursos valiosos

Groenlandia cuenta con grandes yacimientos de minerales de tierras raras, que se utilizan para fabricar desde computadoras y smartphones hasta baterías, y tecnologías solar y eólica que impulsarán la transición para dejar atrás los combustibles fósiles. China domina actualmente el suministro mundial de estos minerales críticos y el gobierno de Trump busca romper el control asfixiante de Beijing sobre ellos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos también ha identificado un importante potencial de yacimientos mar adentro de petróleo y gas natural.

Pero aprovechar estos recursos podría ser prohibitivamente difícil: los minerales de tierras raras están encapsulados en roca, y los yacimientos mar adentro de petróleo y gas natural están cubiertos por hielo ártico.

Trump presume del lugar estratégico de Groenlandia en el Ártico

La publicación de Trump en Truth Social también destacó la ubicación estratégica de Groenlandia, al señalar que “con fines de seguridad en la defensa y la ofensiva tanto de Estados Unidos como de Europa”, la isla es “insuperable”.

“Cualquier ataque futuro contra Estados Unidos tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra defensa derribará de manera rutinaria drones, misiles o cualquier otra forma de arma aún ni siquiera concebida”, escribió. “¡Nos da tiempo, ubicación y línea de visión como en ningún otro lugar del mundo!”.

Estados Unidos tuvo una presencia destacada en Groenlandia durante décadas pero, desde 1945, la presencia militar estadounidense en Groenlandia ha disminuido de miles de soldados en 17 bases e instalaciones a aproximadamente 200 soldados en la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste. La base respalda operaciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

Trump afirmó el mes pasado que Estados Unidos “comenzaría de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en los lugares apropiados”, incluida la “construcción de dos bases militares muy importantes”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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