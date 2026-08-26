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Tristan Peters pega jonrón por 5to juego seguido; Medias Blancas doblegan 10-4 a Rangers

CHICAGO (AP) — Tristan Peters conectó jonrón por quinto juego consecutivo para igualar el récord de la franquicia y la marca de un novato en las Grandes Ligas, en el duelo que los Medias Blancas de Chicago ganaron el miércoles 10-4 a los Rangers de Texas.

Brenton Doyle, de los Medias Blancas de Chicago, observa la pelota al batear un jonrón de tres carreras en el encuentro ante los Rangers de Texas, el miércoles 26 de agosto de 2026 (AP Foto/Paul Beaty)
Brenton Doyle, de los Medias Blancas de Chicago, observa la pelota al batear un jonrón de tres carreras en el encuentro ante los Rangers de Texas, el miércoles 26 de agosto de 2026 (AP Foto/Paul Beaty) AP

Brenton Doyle pegó un cuadrangular de tres carreras por Chicago.

Los Rangers se mantienen a medio juego de Houston, líder del Oeste de la Liga Americana, que cayó por 9-3 ante los Yankees en Nueva York más temprano.

Peters sumó tres hits y tres carreras impulsadas, y Doyle añadió un sencillo impulsor. Sam Antonacci conectó dos sencillos productores y el cubano Miguel Vargas se fue de 2-2 con una impulsada.

Sean Newcomb (2-3) lanzó tres innings sin permitir carreras para llevarse la victoria. Jonathan Cannon permitió dos carreras en las últimas tres entradas para conseguir su primer salvamento desde 2024.

Texas ha perdido 12 de sus últimos 15 juegos como visitante y ha dejado ir seis series consecutivas fuera de casa por primera vez desde que perdió ocho seguidas como visitante en 2021.

MacKenzie Gore (7-10) permitió ocho hits y cuatro carreras en 3 2/3 entradas. Texas había ganado en nueve aperturas seguidas de Gore.

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