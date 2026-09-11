Triplete de Mastantuono da 1ra victoria a Fiorentina en Serie A; Rennes lidera Ligue 1

Mateo Pallegrino, de la Fiorentina, marca ante Venezia en un duelo de la Serie A italiana, disputado el viernes 11 de septiembre de 2026 (Paola Garbuio/LaPresse) AP

Ambos equipos tenían apenas un punto tras las dos primeras fechas de la Bundesliga, pero el recién ascendido Schalke fue el que se marchó más feliz a casa, en parte gracias a una gran actuación bajo palos por parte del jugador del partido, Loris Karius.

Robin Gosens abrió el marcador para Schalke con una volea al ángulo y Aouchiche duplicó la ventaja instantes después del descanso con un remate magníficamente ejecutado.

Karius mantuvo a raya a Berlin durante gran parte del segundo tiempo y, aunque no pudo evitar que Tim Skarke anotara en el sexto minuto del tiempo añadido, Maximilian Wober restableció la ventaja de dos goles de Schalke prácticamente en la última acción del encuentro.

En un hecho curioso, el árbitro Timo Gerach fue sustituido al inicio de la segunda mitad. Gerach se quejó de un dolor de pantorrilla y fue reemplazado por el cuarto árbitro, Jarno Wienefeld, un experimentado colegiado de la Bundesliga 2 que dirigió su primer partido en la máxima categoría.

Venezia y Fiorentina habían perdido sus tres primeros partidos de la Serie A. El equipo local golpeó primero, a los 22 minutos, cuando Akor Adams aportó una buena definición de derecha tras una excelente jugada del mediocampista estadounidense Gianluca Busio para gestar el tanto.

Sin embargo, Franco Mastantuono aportó dianas a los 29 y 30 para darle a la Fiorentina la ventaja al descanso.

Mateo Pellegrino hizo el 3-1 a mitad del segundo tiempo para llegar a dos tantos en el mismo número de partidos y Mastantuono completó su triplete a seis minutos del final.

Antoine Hainaut marcó un segundo gol en las postrimerías para Venezia, pero la derrota lo dejó sin puntos y en el fondo de la tabla de 20 equipos. Fiorentina subió al 15º puesto.

Valencia vuelve a caer y sigue último

Sevilla comparte el segundo puesto en La Liga gracias a un gol postrero que le redituó al victoria 1-0 sobre un inoperante Valencia.

Un mal partido generó pocas ocasiones claras, pero el equipo local por fin rompió el empate a nueve minutos del final. Un centro profundo desde la izquierda de Giorgi Kochorashvili encontró a Juan Antonio Iglesias, cuyo cabezazo bombeado se fue a las redes por encima del guardameta.

Valencia, que no realizó ningún disparo a puerta, es colista con un punto de 15 posibles.

Rennes gana por tercera vez seguida

Rennes se colocó en la cima de la Ligue 1 tras superar 1-0 a Marsella.

Adrien Thomasson, reciente fichaje procedente de Lens, anotó su primer gol con el club a los seis minutos de la segunda mitad para asegurar una tercera victoria consecutiva del conjunto bretón.

Marsella sufre su peor inicio de liga en más de 20 años. La derrota más reciente fue la tercera seguida y el equipo está en el 11º puesto con tres puntos.

Rennes quedó con un punto de ventaja sobre Monaco.

Hammers aplastan a Wrexham

En Inglaterra, West Ham se colocó en lo más alto de la tabla de la Championship o segunda división, tras aplastar a Wrexham 6-0.

Seis jugadores distintos de West Ham marcaron en una victoria que lo dejó con un punto de ventaja sobre West Bromwich Albion.

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FUENTE: AP