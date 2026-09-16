Tribunal surcoreano ordena a Corea del Norte pagar 32,5 millones por volar una oficina conjunta

ARCHIVO - Esta imagen, distribuido por el gobierno de Corea del Norte, muestra la demolición del edificio de una agencia de enlace intercoreana en Kaesong, Corea del Norte, el 16 de junio de 2020. Periodistas independientes no tuvieron acceso a la cobertura del evento mostrado en esta imagen distribuida por el gobierno norcoreano. El contenido de la imagen está tal y como se proporcionó y no pudo verificarse de forma independiente. La marca de agua, en coreano, en la imagen fue incluida por la fuente y dice "ACNC", la abreviatura de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, archivo) AP

El fallo del Tribunal del Distrito Central de Seúl tiene carácter simbólico, ya que Corea del Sur no tiene una vía clara para obligar al Norte a pagar en plena ruptura diplomática.

En los últimos años, el líder norcoreano, Kim Jong Un, ha suspendido toda diplomacia significativa con el Sur y lo ha declarado su enemigo más hostil, mientras impulsa su programa de armas nucleares y busca vínculos más estrechos con Moscú y Beijing como parte de lo que ha descrito como una “nueva Guerra Fría”.

Aunque ha habido casos de particulares que han demandado al gobierno norcoreano por abusos de derechos humanos y otros asuntos, el de la oficina de enlace fue la primera vez que el gobierno de Seúl demandó a Pyongyang.

El Ministerio de Unificación surcoreano, que gestiona los asuntos relacionados con el país vecino, indicó que respeta el fallo del tribunal y pidió reanudar la diplomacia intercoreana para que “todos los asuntos entre el Sur y el Norte puedan resolverse mediante el diálogo y la cooperación”. La prensa estatal norcoreana no comentó el fallo.

Corea del Sur presentó la demanda en 2023 y describió la voladura del edificio ubicado en la localidad fronteriza norcoreana de Kaesong como un acto ilegal y violento que incumplió acuerdos previos entre ambos países y dañó gravemente el “respeto y la confianza mutuos”.

En ese momento, el Sur estaba gobernado por un gobierno conservador que adoptó una línea dura frente al desarrollo nuclear y de misiles norcoreano y su apoyo militar a la invasión rusa de Ucrania, al tiempo que reforzaba la cooperación en seguridad con Estados Unidos y Japón para contrarrestar la amenaza de Pyongyang.

Seúl adoptó un tono más moderado con su actual presidente, el progresista Lee Jae Myung, quien asumió el cargo el año pasado después de que su predecesor conservador, Yoon Suk Yeol, fuera destituido por su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024. Pero el Norte ha ignorado hasta ahora los llamados de Lee para reanudar la diplomacia.

En junio de 2020, el Norte utilizó explosivos para volar la oficina de enlace construida por el Sur en Kaesong, después de criticar que Seúl no hubiera impedido que desertores norcoreanos enviaran, mediante globos, folletos de propaganda contra Pyongyang. Corea del Norte cerró la oficina en enero de 2020 cuando clausuró sus fronteras por preocupaciones relacionadas con el coronavirus, y el inmueble estaba vacío.

La destrucción del edificio se consideró entonces una muestra calculada de enojo para presionar a Seúl por el estancamiento de las negociaciones nucleares con Washington. El expresidente progresista surcoreano Moon Jae-in se reunió con Kim tres veces en 2018, mientras ayudaba a preparar la primera cumbre entre el líder norcoreano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en junio de ese año. Sin embargo, la diplomacia descarriló tras la segunda cumbre Kim-Trump en 2019, en la que los estadounidenses rechazaron la exigencia del Norte de un alivio importante de las sanciones a cambio de una renuncia parcial a sus capacidades nucleares.

En los últimos años, Kim ha acelerado la expansión de su arsenal nuclear y de misiles, al tiempo que ha reforzado sus vínculos con Rusia, enviando miles de soldados y grandes cantidades de armas para respaldar la guerra de su presidente, Vladímir Putin, en Ucrania.

Trump manifestó su interés en reactivar la diplomacia con Kim al inicio de su segundo mandato, y el mes pasado ordenó al Pentágono “reducir sustancialmente” unas importantes maniobras militares conjuntas con Seúl, aludiendo a lo que calificó como una “buena relación” con Kim. Pero, hasta ahora, Pyongyang ha desestimado las ofertas de diálogo de Trump y ha pedido que Washington descarte sus exigencias de desnuclearización como condición previa para reanudar las conversaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP