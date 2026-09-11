Tribunal salvadoreño impone primera sentencia de cadena perpetua a procesado por homicidio

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La resolución del Tribunal Tercero de lo Criminal constituye la primera condena a prisión perpetua dictada en el país centroamericano y fue emitida luego que en marzo el Congreso aprobara una reforma constitucional impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

La reforma habilita la cadena perpetua para los delitos de homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.

Carlos Arturo Herrera, de 31 años, fue procesado por el homicidio agravado y robo en perjuicio de un hombre identificado como Alexis López Córdova, ocurrido el 18 de mayo de 2026, cuatro días después de la habilitación de los tribunales, por lo que la nueva norma resultó aplicable al proceso.

Según la acusación de la Fiscalía General de la República, Herrera atacó con piedras a su víctima y le provocó graves lesiones en la cabeza y el rostro que posteriormente causaron su muerte. Después le robó el dinero que portaba.

Durante el juicio los fiscales presentaron declaraciones de testigos que aseguraron haber observado a Herrera contando dinero junto al cuerpo de López Córdova, elementos que fueron incorporados como parte de las pruebas presentadas contra Herrera.

La cadena perpetua es una de las reformas constitucionales impulsadas por Bukele, las cuales han sido duramente criticadas por quienes consideran que debilitan el sistema de pesos y contrapesos y socavan la frágil democracia del país.

La reforma constitucional que habilita la cadena perpetua se basa en otras medidas que Bukele ha tomado en su guerra contra las pandillas salvadoreñas, la cual comenzó cuando declaró el estado de emergencia en marzo de 2022 tras una ola de violencia pandillera. FUENTE: AP