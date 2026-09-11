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Tras vivir tragedia, pareja griega recibe a una bebé nacida de embrión congelado 22 años

ATENAS (AP) — De su momento más oscuro, una pareja griega logró empezar de nuevo con una bebé nacida esta semana. Para conseguirlo, tuvieron que usar uno de sus embriones de hace décadas y apresurarse para cumplir un plazo del gobierno.

Cristina Rapti-Tzelepi, de 54 años, sostiene a su hija Georgia, de tres días de nacida, mientras su esposo, Constantinos Raptis, de 60 años, permanece de pie al fondo en una clínica de maternidad privada en Atenas, Grecia, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)
Cristina Rapti-Tzelepi, de 54 años, sostiene a su hija Georgia, de tres días de nacida, mientras su esposo, Constantinos Raptis, de 60 años, permanece de pie al fondo en una clínica de maternidad privada en Atenas, Grecia, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thanassis Stavrakis) AP

La decisión de intentar de nuevo con un embrión congelado desde hace 22 años llegó apenas unos meses después que su hijo de 21 años muriera en un accidente automovilístico en octubre. Cristina Rapti‑Tzelepi, que ahora tiene 54 años, y su esposo optaron por seguir adelante.

Rapti‑Tzelepi se enfrentaba al límite de edad de 54 años que impone el gobierno griego para que las mujeres completen procedimientos de fecundación in vitro y obtengan la aprobación de una autoridad nacional. Cuando empezó, el tiempo ya se agotaba.

“Sólo tenía una ventana de dos meses y medio. Fue estresante, pero con fortaleza interior y con nuestro médico y todo su equipo a nuestro lado, superamos cada obstáculo”, explicó Rapti‑Tzelepi.

Dio a luz a una niña el miércoles en Atenas, la capital griega, con un peso de 3,49 kilogramos (7 libras, 11 onzas). En una habitación del hospital iluminada con globos rosas y flores el viernes, los nuevos padres se vieron desbordados por la emoción.

“Decidimos darle a la vida una segunda oportunidad, empezar de nuevo, traer nueva vida a nuestro hogar y mantener viva la historia de nuestra familia", declaró Rapti‑Tzelepi, sentada en su cama con un pijama negro. "Mi deseo para ella es que crezca sana y feliz, llena de alegría como nuestro primer hijo, que llenaba nuestra casa de risas”.

La niña nació gracias al embrión de la mujer, que había permanecido congelado durante más de 22 años, un periodo inusualmente largo para que un óvulo fecundado congelado se utilice para lograr un embarazo.

El año pasado, una pareja de Ohio, en Estados Unidos, recibió a un bebé desarrollado a partir de un embrión congelado durante más de 30 años mediante un proceso conocido como “adopción de embriones”, y obtuvo reconocimiento de Guinness World Records.

El médico Kostas Pantos, ginecólogo de Rapti‑Tzelepi y presidente de la Sociedad Helénica de Medicina Reproductiva, señaló que las restricciones de edad en Grecia ameritan una revisión, y subrayó el pronunciado descenso de la tasa de natalidad del país.

“La ley es muy estricta: 54 más un día no está permitido", afirmó Pantos, originario de Melbourne, Australia. "Tal vez sea momento de que cambie. Creo que es un derecho del que no se debería privar (a los padres)”.

El padre de la bebé, Constantinos Raptis, de 60 años, sostuvo a su nueva hija cuando ésta dormía sobre su hombro. Comentó que está profundamente agradecido con el médico por devolverle la esperanza a su familia.

“Nos tomó de la mano y nos sacó de nuestra oscuridad más profunda", aseveró Raptis. "Salimos de esa oscuridad, y creo que ahora tenemos mucho por lo que vivir”.

La pareja llamó Georgia a su hija en honor a su difunto hijo, Giorgos, quien también nació gracias a la fecundación in vitro. No han descartado intentar tener otro hijo, posiblemente viajando al extranjero.

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Theodora Tongas, Lefteris Pitarakis y Thanassis Stavrakis contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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