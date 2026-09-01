Tony Romo se declara no culpable por conducir ebrio y emite disculpa pública

Romo fue arrestado el 23 de julio tras una detención de tráfico mientras conducía hacia el sur por la Interestatal 43 en Wisconsin. Desde entonces, CBS lo colocó en licencia de su función como su principal analista de la NFL.

Según los registros judiciales del condado de Milwaukee, Romo perdió sus privilegios de conducción durante seis meses y se le ordenó completar un programa de evaluación de alcohol.

Romo también debe pagar 834 dólares. Debe instalarse un dispositivo de bloqueo de encendido en cualquier vehículo que sea propiedad de Romo o que él conduzca, o que esté registrado a su nombre, y esa orden permanecerá vigente por al menos un año después de que se le expida una licencia.

“El último mes ha sido difícil, pero también ha sido personalmente significativo”, indicó Romo en un comunicado en Instagram. “Me ha exigido enfrentar y asumir plenamente mis errores — ante el Señor, ante mí mismo, ante mi familia y ahora ante el público”.

Romo señaló que las múltiples cirugías de espalda que lo llevaron a retirarse como jugador “me dejaron con un dolor constante y debilitante”. Indicó que ese dolor “me llevó a una dependencia de los analgésicos, y mis esfuerzos por dejar esos medicamentos derivaron en una dependencia excesiva del alcohol”.

“Nada de esto es una excusa. Estos son mis fracasos y asumo la responsabilidad por ellos”, añadió.

Romo dijo que está trabajando con un equipo de médicos para atender su salud y “hacer los cambios necesarios”. Agradeció a su familia, amigos y a la comunidad de la NFL por su apoyo.

“Mientras concentro mi atención en mi salud, mi familia y, con el tiempo, mi regreso a CBS, les pido amablemente privacidad durante este periodo”, dijo Romo.

Romo también había recibido inicialmente citaciones por tener bebidas alcohólicas abiertas en un vehículo motorizado, rebasar de manera insegura por la derecha y negarse a realizar una prueba de intoxicación tras el arresto. Todas esas citaciones han sido desestimadas.

El presidente de CBS Sports, David Berson, comentó el mes pasado que no tiene un calendario para tomar una decisión sobre el futuro de Romo con la cadena.

Romo, de 46 años, ha sido el principal analista de partidos en la cobertura de la NFL de CBS desde 2017, después de participar en cuatro Pro Bowls durante una carrera como jugador que se extendió de 2004 a 2016 y que transcurrió íntegramente con Dallas.

El analista JJ Watt se unirá al narrador de jugada por jugada Jim Nantz y a la reportera a ras de campo Tracy Wolfson en el principal equipo de la NFL de CBS Sports durante la ausencia de Romo. Su primer partido será el 13 de septiembre, cuando los Vikings de Minnesota reciban a los Packers de Green Bay.

Las citaciones difundidas por la Oficina del Sheriff del condado de Milwaukee indicaron que Romo tuvo un desempeño deficiente en las pruebas de sobriedad en el lugar y que se encontró una botella abierta de una bebida alcohólica en el lado del pasajero de su Jeep negro durante un inventario previo a que fuera remolcado.

Las imágenes de la cámara corporal mostraron a Romo diciéndoles a los agentes que venía de un campo de golf y que iba “a visitar a la abuela y al abuelo” cuando fue detenido. Un agente le dijo a Romo que sospechaba que estaba bajo los efectos de alguna sustancia porque tenía “ojos rojos y vidriosos” y “olor a una bebida alcohólica embriagante”.

Romo asistió a la escuela secundaria a unos 35 millas al suroeste de Milwaukee, en Burlington, Wisconsin.

Sigue siendo el líder histórico de la franquicia de los Cowboys en pases de touchdown en su carrera, con 248. Tuvo el récord de la franquicia de yardas por pase en su carrera (34.183) hasta que Dak Prescott lo superó la temporada pasada.

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FUENTE: AP