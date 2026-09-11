Titans posponen el homenaje a Chris Johnson por problemas de viaje de su familia

ARCHIVO - El ex corredor de los Titans de Tennessee Chris Johnson visita el campo durante la segunda mitad del partido de la NFL entre los Titans y los Jets de Nueva York, el 15 de septiembre de 2024, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV, Archivo) AP

El equipo informó el viernes que la ceremonia para conmemorar a Johnson quedó en pausa debido a lo que describió como circunstancias imprevistas que impiden que su familia viaje a Nashville a tiempo para el partido del domingo.

Los Titans esperaban incorporar al líder corredor de la NFL en 2009 durante el medio tiempo de su partido inaugural de temporada el domingo contra los Jets de Nueva York. Johnson anunció en junio que el año pasado le diagnosticaron ELA, una afección neurodegenerativa conocida comúnmente como la enfermedad de Lou Gehrig, que afecta la comunicación de las células nerviosas con los músculos en todo el cuerpo.

“Sabiendo cuánto desean él y su familia estar en persona en el Nissan Stadium para su incorporación al Anillo de Honor de los Titans, pospondremos la ceremonia oficial de incorporación y esperamos celebrar el momento con ellos en una fecha futura”, informaron los Titans en un comunicado en redes sociales.

Los Titans indicaron que durante el receso del domingo seguirán dedicando una ceremonia para resaltar los logros de Johnson en el campo y su legado.

Johnson, que cumple 41 años el 23 de septiembre, pasó seis temporadas con los Titans después de que lo seleccionaran procedente de East Carolina con la 24ta selección del draft de 2008.

Se ganó el apodo de “CJ2K” en 2009, cuando terminó con 2.006 yardas por tierra para unirse a O.J. Simpson, Eric Dickerson, Barry Sanders, Terrell Davis y Jamal Lewis en el exclusivo club de las 2.000 yardas. Fue el jugador ofensivo del año de la NFL de The Associated Press esa temporada.

Johnson también sumó 2.509 yardas desde la línea de golpeo en 2009, un récord de una sola temporada que aún sigue vigente en la NFL.

Corrió para 7.965 yardas y acumuló 58 touchdowns totales con los Titans. Acumuló 9.651 yardas y alcanzó 64 anotaciones (55 por tierra, 9 por recepción) durante una carrera de 10 años que también incluyó etapas con los Jets de Nueva York (2014) y los Cardinals de Arizona (2015-17).

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP