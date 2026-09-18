Tiroteo en secundaria de Filipinas mata al menos a 3 jóvenes y hiere a 6

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Rolly Doane Aquino, funcionario provincial de respuesta a desastres en la provincia de Cotabato del Sur, indicó que tres personas perdieron la vida y otras seis fueron hospitalizadas tras la balacera en la Escuela Secundaria Nacional de Banga, en la localidad homónima.

La Policía Nacional de Filipinas confirmó en un comunicado que tres personas fallecieron y varias más habían resultado heridas. Las circunstancias del tiroteo seguían bajo investigación.

El gobernador de Cotabato del Sur, Reynaldo Tamayo, señaló que el mejor amigo del tirador contó a las autoridades que formaba parte de una “comunidad de crímenes reales”. Las autoridades investigarán esa hipótesis, indicó Tamayo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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