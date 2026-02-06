Tigres se dan un festín al golear 5-1 a Santos en el torneo Clausura mexicano

Compartir en:









Lucas Di Yorio abrió el marcador por el conjunto lagunero con un remate dentro del área a los 36 minutos. Pero, de inmediato, vino la reacción del conjunto felino.

Joaquím empató con un certero cabezazo a centro de Ángel Correa a los 40; tres minutos después, Iván López también encontró las redes con otro testarazo, pero en esta ocasión a un certero pase de Juan Brunetta.

El argentino Correa le dio tinte de goleada al partido a los 62, con el efectivo cobro de un tiro penal, luego de unas manos dentro del área por parte de Ramiro Sordo. Diego Lainez hizo el cuarto con un zurdazo desde los linderos del área a los 73 y Diego Sánchez cerró la goleada con un remate en el área chica a los 79.

La goleada impulsó a Tigres a la 2da posición provisional con 10 unidades. Santos sigue sin triunfos en el campeonato luego de sufrir su cuarto revés para quedarse con un punto en la 17ma posición.

En otro resultado, Julián Carranza marcó a los cuatro minutos, Tomás Badaloni a los 59, Alexis Peña a los 66, y Ricardo Monreal a los 73 para que Necaxa goleara 4-1 a San Luis, que jugó con 10 hombres la segunda mitad tras la expulsión de Robson Bambu durante la reposición previa al descanso.

João Pedro convirtió su cuarto tanto del curso gracias a un penal durante el primer minuto del descuento para hacer más decorosa la derrota y ascender al liderato de la tabla de artilleros.

Los Rayos se ubican en la 8va posición con seis unidades, en tanto que San Luis se quedó en la 15ta casilla con cuatro. Más tarde, el líder Chivas, que va con paso perfecto, visita el campo de Mazatlán, que acumula cuatro reveses. También se realizaba el duelo entre Tijuana y Puebla. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP