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Thea Frodin, doble de Serena Williams en "King Richard", pierde en su debut en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Thea Frodin alguna vez tuvo que golpear la pelota como Serena Williams en una película. Thea Frodin mostró el martes en el Abierto de Estados Unidos una potencia bastante buena propia en la vida real.

Thea Frodin devuelve ante Elena Rybakina durante la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
Thea Frodin devuelve ante Elena Rybakina durante la primera ronda del US Open, el martes 1 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

La joven de 17 años, oriunda de California, perdió ante la número 2 Elena Rybakina por 6-3, 6-2 al disputar su primer partido del circuito de la WTA en un torneo de Grand Slam.

Frodin conectó 11 aces, casi duplicando a una de las mejores sacadoras del tenis femenino.

“Jugó muy bien hoy y tiene grandes golpes”, dijo Rybakina.

En la película de 2021 “King Richard”, Frodin fue la doble de cuerpo de la actriz Demi Singleton, quien interpretó a la hermana menor de Williams. Frodin se ganó la oportunidad de audicionar después de conquistar títulos regionales de individuales, dobles y dobles mixtos en la categoría de 10 años y menores en California, y luego pasó seis meses trabajando en el set.

Will Smith ganó un Óscar por su interpretación de Richard Williams, padre de Serena y de su hermana Venus.

Frodin accedió al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos al ganar el campeonato nacional USTA Billie Jean King de 18 años, lo que le valió una invitación (wild card).

Con los aficionados en la Grandstand coreando su nombre, Frodin conectó aces consecutivos después de enfrentar punto de partido cuando perdía 5-1; luego logró otro para borrar un tercer punto de partido que Rybakina había conseguido y, finalmente, mantuvo su servicio. Rybakina por fin cerró el encuentro en su cuarto intento al conectar su sexto ace.

Rybakina tiene garantizado arrebatarle el número 1 del ranking a Aryna Sabalenka si alcanza las semifinales, o si la campeona defensora por dos años no gana el torneo.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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