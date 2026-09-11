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Taylor Townsend y Katerina Siniakova ganan su primer título juntas en dobles del US Open

NUEVA YORK (AP) — Taylor Townsend y Katerina Siniakova obtuvieron el viernes su primer título juntas de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos, al completar su Grand Slam de carrera como equipo tras derrotar en la final a la pareja invitada de Ashlyn Krueger y Robin Montgomery.

Taylor Townsend (derecha) y Katerina Siniakova celebran tras coronarse campeonas de dobles femeninos en el US Open, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
Taylor Townsend (derecha) y Katerina Siniakova celebran tras coronarse campeonas de dobles femeninos en el US Open, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Townsend y Siniakova reaccionaron después de un inicio complicado que contribuyó a que perdieran los primeros tres juegos y cedieran el primer set. Las máximas preclasificadas empezaron a parecerlo con golpes agresivos en la red, y tomaron el control del partido rumbo a una victoria por 5-7, 6-0, 6-2 en el estadio Arthur Ashe.

“Había muchos nervios. Estábamos luchando de verdad por este título, así que estoy muy orgullosa. Lo logramos”, indicó Siniakova.

El resultado confirmó la confianza de Townsend en su juego después de quedar eliminada del torneo de individuales femeninos por la número 1 Aryna Sabalenka. La estadounidense de 30 años manifestó confianza en su tenis en este momento, sobre todo al saber que todavía tenía otra oportunidad en dobles.

Eso se convirtió en su cuarto campeonato de Grand Slam después de que ella y Siniakova ganaran Wimbledon en 2024, el Abierto de Australia en 2025 y Roland Garros a principios de este año. Para Siniakova fue el 12do, tras ganar siete con su compatriota checa Barbora Krejcikova y uno con Coco Gauff.

Fue una actuación impresionante de Krueger y Montgomery, quienes ocupan respectivamente los puestos 570 y 610 del ranking de dobles y superaron por separado a cada integrante de las campeonas defensoras Erin Routliffe y Gabriela Dabrowski en los cuartos de final y las semifinales. Krueger y Montgomery se reunieron cinco años después de ganar el título de dobles femeninos juveniles del US Open de avanzar una ronda en el nivel femenino en 2021.

“Aprovechamos muy bien (la invitación)”, dijo Krueger.

Townsend y Siniakova se cobraron la revancha después de quedarse cortas ante Routliffe y Dabrowski en la final de hace un año. Townsend cayó de rodillas tras el punto final y sonreía de oreja a oreja mientras le decía a Siniakova que por fin lo habían logrado.

“Si darle la vuelta a la historia tuviera un rostro, verías el mío”, afirmó Townsend.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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