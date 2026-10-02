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Talleres en cárcel femenina preparan adornos con la imagen de León XIV antes de su visita a Perú

LIMA (AP) — Decenas de reclusas de la única cárcel de mujeres de la capital de Perú confeccionaban el viernes muñecos de lana, camisetas, collares y rosarios con la imagen del papa León XIV quien llegará en noviembre al país durante su primera gira por Sudamérica.

Reclusas trabajan en la elaboración de muñecos del papa León XIV en preparación para su visita a Perú, en una prisión de mujeres de Lima, el viernes 2 de octubre de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)
Reclusas trabajan en la elaboración de muñecos del papa León XIV en preparación para su visita a Perú, en una prisión de mujeres de Lima, el viernes 2 de octubre de 2026. (AP Foto/Martín Mejía) AP

La iniciativa forma parte de los talleres que se realizan en diversas prisiones peruanas para favorecer la reinserción social de los presos y dotarlos de habilidades laborales que les permitan generar ingresos económicos cuando salgan en libertad, según las autoridades.

Yulissa Bazalar, quien cumple una condena por tráfico de drogas, dijo a The Associated Press que “tener la mente ocupada es lo más importante” mientras confeccionaba medallas con el rostro de Robert Prevost en un taller de trabajo voluntario. “Me siento triste de estar en este lugar, pero contenta por la llegada de un papa peruano”, añadió al recordar que tiene cuatro “hijos hermosos” que “la esperan con ansias”.

Muy cerca Zuly Cabanillas tejía con un ganchillo y lana de colores. La mujer de 27 años dijo que Prevost es "una representación lo bastante grande de Dios" y que siente que su llegada a Perú va a motivar a los reos a “levantarse y superar las adversidades”. “No todo es malo en la cárcel, no todo es lo que parece... de todo lo malo debemos sacar algo bueno”, indicó.

En la cárcel de mujeres de Lima trabajan 245 internas de un total de más de 800. En todo Perú más de 29.000 internos trabajan, de acuerdo con datos oficiales.

León XIV, de 71 años, trabajó 22 años en Perú donde fue obispo de la ciudad de Chiclayo. El papa visitará Sudamérica por primera vez en noviembre en una gira que incluye Uruguay, Argentina y Perú.

FUENTE: AP

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